深耕職涯18年 藍如瑛榮獲教育部社會教育貢獻獎





秉持「做自己的生涯主人，做別人的生涯貴人」信念，致力於推動全民職涯發展。環宇廣播電台節目主持人藍如瑛老師，憑藉其在社會教育領域的卓越貢獻與無私精神，於教育部「114年教育部社會教育貢獻獎」頒獎典禮中，榮獲「個人獎」殊榮。

藍如瑛她在全國舉辦超過2,500場校園及機構演講，引導逾萬名學子探索自我價值，專業實力獲得國家級肯定，111年是全國僅有四位具備勞動部「關鍵就業力」全科講師資格的講師之一。

自108年起，藍老師與環宇廣播電台攜手合作，主持《藍老師生涯學堂》節目，至今已製播超過300集。她將職涯規劃、心理調適與親職教育轉化為溫暖且實用的方法，讓社會教育不再受限於教室空間。

除了廣播節目，藍如瑛老師更積極擁抱數位媒體，自109年起發起《跟著藍老師一起讀好書》線上直播導讀，至今累積超過 55 場。環宇廣播電台表示，藍老師對閱讀的堅持與熱忱，成功帶動了閱聽眾的終身學習風氣，對於提升國民素養有著顯著貢獻。

藍老師的教育足跡亦延伸至社會各個角落。她長期與家扶中心合作，協助清寒與偏鄉青少年重建自信；同時自109年起擔任教育部竹苗青年志工中心業師，引領青年學子投入社會參與。更令人感佩的是，她多年來持續舉辦「藍老師公益講座」，並將演講所得全數捐贈予公益團體，以實際行動詮釋社會教育家的奉獻精神。



