深耕能源教育 實踐零碳願景 南市博愛國小打造永續校園 獲標竿學校優選

深耕能源教育，博愛國小打造永續校園，獲標竿學校優選肯定。（教育局提供）

記者林雪娟／台南報導

台南推動永續城市，除校園建置太陽光電等綠能設施，且並落實教育課程和生活，東區博愛國小推動原能源教育課程和校園節能改善，從課程教學、校園硬體到生活習慣三大面向系統整合，拿下一一四年度國民中小學推動能源教育標竿學校優選肯定。

教育局響應國家能源轉行政策，長期以低碳校園為核心策略，推動低碳校園認證和能源教育輔導機制，也讓孩子從小培養面對氣候變遷的知識、態度與行動力，淨零綠生活。

博愛國小透過系統化課程設計、校園硬體革新與生活習慣養成，協助學生建立正確能源觀念，養成環境行動力，並將能源議題系統性融入各領域課程，低年級從認識能源形式與太陽能開始，中年級探究生活用電與能量轉換，高年級則深入理解電力來源與永續家園建構，透過「做中學」與生活實踐，引導學生思考自身能源使用行為。

教育局表示，日後將持續深化能源教育政策，讓每位學生都能在具備環境意識的校園中成長，成為具備國際視野的永續公民。博愛國小校長曾千純表示，高年級的「地球守衛隊」課程，學童找出讓學校更省電方式，回家後還主動提醒家人節電、關燈與節水，讓能源教育從校園延伸到家庭，培養守護地球的下一代。

除課程，博愛國小並全面汰換節能設備，建置太陽能光電系統、智慧插座、冷氣管理系統與太陽能照明，並導入能源管理系統，讓師生能即時掌握用電數據，落實科學化節能管理；結合資源回收室、水撲滿及廚房再生水系統，展現資源循環利用成果，已獲得包括節能校園標章、節水校園標章及低碳校園等多項肯定，成為台南市推動永續能源教育的重要典範。