深耕臺南‧健康臺灣 奇美月吳園登場！

▲奇美月於吳園登場。特展作品展現奇美在多元人才培育和智慧醫療上的成果。（圖：奇美醫院提供）

奇美醫療體系（永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）於11月在奇美博物館、吳園及奇美醫院三處場域推出「奇美月－深耕臺南‧健康臺灣」整月系列活動，將醫療專業、醫學教育、醫品病安、人文藝術與社區生活緊密結合，落實「無牆醫院」理念，創造「群體健康價值」。

此系列活動也是呼應衛生福利部「健康臺灣深耕計畫」的宗旨，以多元形式實踐「建構學習型照護聯盟、共創群體健康價值」的承諾。活動內容橫跨醫療專業、醫學人文、醫品病安、學術研討、醫學教育、數位賦能工作坊與社區健康推廣，充分展現奇美醫院的核心價值與創新。

奇美醫院副院長湯宏仁表示，奇美醫療體系就像一本厚實而動人的書，每一次翻頁，都是一段全新的驚喜與故事。在追求先進醫療的道路上，我們如同站在金字塔的尖端，不斷精進，努力實現更卓越的醫療成效，只為守護每一份生命的希望。

奇美月就是實踐「無牆醫院」的具體行動，將專業知識帶出醫院，讓藝術與人文走進照護。這次活動不僅是展現奇美在多元人才培育和智慧醫療上的成果，更是透過「建構學習型照護聯盟」，與社區共創群體健康價值，讓醫療照護服務無遠弗屆，打造「深耕臺南、健康臺灣」的願景。

台南市政府副市長葉澤山表示，「奇美月」系列活動，將醫療專業與城市文化地標完美結合，讓健康的理念走入市民生活，這正符合市府打造宜居、健康大臺南的目標。樂見奇美持續透過人才培育與智慧科技，成為提升市民福祉與實現社會責任永續的領頭羊，市府將全力支持這樣的跨界合作，共同守護民眾的健康。