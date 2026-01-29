深耕苗栗、對話世界！EX-亞洲劇團成立二十週年舉辦宣告記者會揭開年度序幕

以苗栗為創作基地、享譽國際的「EX-亞洲劇團」將於今年邁入創團第二十 個年頭。劇團於昨二十九日正式舉辦「二十週年宣告記者會」，除了回顧過去二十年的心路歷程，更將首度公開二0二六年系列慶祝活動與未來發展藍圖。現場亦邀請苗栗縣政府代表、藝文界貴賓及長期支持的粉絲共襄盛舉，見證這座台灣非都會地區指標性劇團的重要里程碑。

創作能量與世界對話：自二00六年成立以來，EX-亞洲劇團始終堅持以苗栗為根，將地方文化厚度轉化為現代戲劇能量。行政總監林浿安表示，劇團連續十六年獲選為「Taiwan Top 演藝團隊」，這份國家級的肯定，象徵了政府對地方藝文深耕與長期經營價值的重視。

廣告 廣告

劇團核心方法「本質劇場（theatre of essence）」融合了亞洲傳統表演與現代戲劇語彙，使其在國際舞台屢創佳績。二0一二年以《假戲真作》成為首個受邀參與印度新德里國際藝術節（Bharat Rang Mahotsav）的台灣團隊；二0二五年作品《迦爾納》再度登上印度國際舞台，並蟬聯藝術節「最佳作品」殊榮，持續深化與印度表演文化的交流，展現從地方出發、連結亞洲的劇場能量。未來，劇團將研擬與印度進一步合作「跨國駐村創作計畫」，實踐「從苗栗出發、與世界對話」的文化願景。

深耕藝文土壤，讓劇場走入日常。EX-亞洲劇團自二0一三年起積極投入地方藝文推廣，策劃包含「貓裏表演藝術節」、「苗栗店仔藝穗節」等計畫。透過演出、工作坊與校園推廣，劇團成功將藝術帶進苗栗的街道與學校。

許多參與課程的教師與學生回饋，透過 EX-亞洲的戲劇引導，讓他們第一次感受到表演藝術不僅是「看表演」，更是一種理解自己與土地的方式。對地方觀眾而言，劇團的長期陪伴已讓戲劇成為生活中可以反覆回訪、持續對話的存在。林浿安也指出，EX-亞洲劇團長期深耕苗栗，與縣長鍾東錦所推動的「文化扎根地方、讓青年看見未來」施政理念相互呼應，並特別感謝苗栗縣政府歷年來對地方藝文發展的支持，使劇團得以穩定扎根、持續累積文化能量，並將苗栗的創作成果帶向國際舞台。

二十週年系列活動亮點：跨界新作與學術出版並行，深化當代表演藝術影響力適逢創團二十週年，EX-亞洲劇團規劃了一系列涵蓋展演、出版與人才培育的深度計畫，旨在透過藝術與知識的分享，深化地方文化的公共性並回應當代思想需求。

年度旗艦新作： 推出結合經典文學與印度哲學思辨的新作《然而，悉達多》，延續藝術總監暨駐團導演江譚佳彥多年來對赫曼·赫塞文本的研究，透過「本質劇場」探詢當代生命命題。此外，亦將發表戲劇與舞蹈跨界作品《我在爆炸中誕生》，以身體與文本為核心，回應個體面對衝突、創傷與重生的感知經驗。

首部重要出版計畫：《貫穿亞洲：〈舞論〉與本質劇場的對話》出版計畫，聚焦印度古典表演理論《舞論》（N?tya??stra）在當代劇場的轉化，系統性整理劇團多年來的核心方法論、演員訓練經驗與跨文化創作成果，為未來世代留下具研究價值的文化資產。

在地手培力計畫： 包含文化部媒合駐館計畫與在地寫手培力工作坊，透過書寫與討論，讓藝術能量在城市不同角落持續發散。

線上影展與亞洲有藝思：與公視表演廳合作於4-10月於公視表演廳YT與公視＋頻道播出五部歷年精彩作品，包括由公視表演廳製播的赫賽赫曼三部曲中的《來自德米安的你》和《馬頭人頭馬》、《假戲真作》等3部，以及2部由劇團錄製授權赫賽赫曼三部曲中的《荒野之狼》以及《迦爾納》，讓觀眾可以重溫二十年來的創作脈絡。

攜手企業夥伴，實踐藝文社會責任（CSR）。EX-亞洲劇團長期將社會責任視為核心價值，二十週年之際更獲得企業界的大力支持。今年獲得英特盛科技股份有限公司的加入，共同投入藝文推廣與公益行動；同時也感謝長期支持的在地夥伴「苗林行」與「長江鋼鐵」，讓藝術得以跨出劇場，走入更多生活場域。

展望未來，劇團期盼能建立穩定的多元合作模式，持續深化創作實踐，並與縣府及地方夥伴攜手，讓苗栗的文化能量在國際舞台持續發聲。