深耕苗栗、對話世界！EX-亞洲劇團成立二十週年舉辦宣告記者會揭開年度序幕
以苗栗為創作基地、享譽國際的「EX-亞洲劇團」將於今年邁入創團第二十 個年頭。劇團於昨二十九日正式舉辦「二十週年宣告記者會」，除了回顧過去二十年的心路歷程，更將首度公開二0二六年系列慶祝活動與未來發展藍圖。現場亦邀請苗栗縣政府代表、藝文界貴賓及長期支持的粉絲共襄盛舉，見證這座台灣非都會地區指標性劇團的重要里程碑。
創作能量與世界對話：自二00六年成立以來，EX-亞洲劇團始終堅持以苗栗為根，將地方文化厚度轉化為現代戲劇能量。行政總監林浿安表示，劇團連續十六年獲選為「Taiwan Top 演藝團隊」，這份國家級的肯定，象徵了政府對地方藝文深耕與長期經營價值的重視。
劇團核心方法「本質劇場（theatre of essence）」融合了亞洲傳統表演與現代戲劇語彙，使其在國際舞台屢創佳績。二0一二年以《假戲真作》成為首個受邀參與印度新德里國際藝術節（Bharat Rang Mahotsav）的台灣團隊；二0二五年作品《迦爾納》再度登上印度國際舞台，並蟬聯藝術節「最佳作品」殊榮，持續深化與印度表演文化的交流，展現從地方出發、連結亞洲的劇場能量。未來，劇團將研擬與印度進一步合作「跨國駐村創作計畫」，實踐「從苗栗出發、與世界對話」的文化願景。
深耕藝文土壤，讓劇場走入日常。EX-亞洲劇團自二0一三年起積極投入地方藝文推廣，策劃包含「貓裏表演藝術節」、「苗栗店仔藝穗節」等計畫。透過演出、工作坊與校園推廣，劇團成功將藝術帶進苗栗的街道與學校。
許多參與課程的教師與學生回饋，透過 EX-亞洲的戲劇引導，讓他們第一次感受到表演藝術不僅是「看表演」，更是一種理解自己與土地的方式。對地方觀眾而言，劇團的長期陪伴已讓戲劇成為生活中可以反覆回訪、持續對話的存在。林浿安也指出，EX-亞洲劇團長期深耕苗栗，與縣長鍾東錦所推動的「文化扎根地方、讓青年看見未來」施政理念相互呼應，並特別感謝苗栗縣政府歷年來對地方藝文發展的支持，使劇團得以穩定扎根、持續累積文化能量，並將苗栗的創作成果帶向國際舞台。
二十週年系列活動亮點：跨界新作與學術出版並行，深化當代表演藝術影響力適逢創團二十週年，EX-亞洲劇團規劃了一系列涵蓋展演、出版與人才培育的深度計畫，旨在透過藝術與知識的分享，深化地方文化的公共性並回應當代思想需求。
年度旗艦新作： 推出結合經典文學與印度哲學思辨的新作《然而，悉達多》，延續藝術總監暨駐團導演江譚佳彥多年來對赫曼·赫塞文本的研究，透過「本質劇場」探詢當代生命命題。此外，亦將發表戲劇與舞蹈跨界作品《我在爆炸中誕生》，以身體與文本為核心，回應個體面對衝突、創傷與重生的感知經驗。
首部重要出版計畫：《貫穿亞洲：〈舞論〉與本質劇場的對話》出版計畫，聚焦印度古典表演理論《舞論》（N?tya??stra）在當代劇場的轉化，系統性整理劇團多年來的核心方法論、演員訓練經驗與跨文化創作成果，為未來世代留下具研究價值的文化資產。
在地手培力計畫： 包含文化部媒合駐館計畫與在地寫手培力工作坊，透過書寫與討論，讓藝術能量在城市不同角落持續發散。
線上影展與亞洲有藝思：與公視表演廳合作於4-10月於公視表演廳YT與公視＋頻道播出五部歷年精彩作品，包括由公視表演廳製播的赫賽赫曼三部曲中的《來自德米安的你》和《馬頭人頭馬》、《假戲真作》等3部，以及2部由劇團錄製授權赫賽赫曼三部曲中的《荒野之狼》以及《迦爾納》，讓觀眾可以重溫二十年來的創作脈絡。
攜手企業夥伴，實踐藝文社會責任（CSR）。EX-亞洲劇團長期將社會責任視為核心價值，二十週年之際更獲得企業界的大力支持。今年獲得英特盛科技股份有限公司的加入，共同投入藝文推廣與公益行動；同時也感謝長期支持的在地夥伴「苗林行」與「長江鋼鐵」，讓藝術得以跨出劇場，走入更多生活場域。
展望未來，劇團期盼能建立穩定的多元合作模式，持續深化創作實踐，並與縣府及地方夥伴攜手，讓苗栗的文化能量在國際舞台持續發聲。
其他人也在看
信義草坪頭櫻花季登場 4000棵迎賓 許淑華邀您春節來南投賞花、泡湯、看燈會
春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」廿八日正式揭開序幕！縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許縣長邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。「信義鄉草坪頭櫻花季」啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊 ...台灣新生報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
最美茶鄉櫻花季登場 信義草坪頭4000棵櫻花迎賓
春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」今(28)日正式揭開序幕！南投縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許淑華邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊客在賞花之餘，也能品味名聞遐邇的玉山高海拔烏龍茶。縣長許淑華表示，南投春節遊程相當豐富。除了草坪頭，暨大、小半天也正值櫻花花季，此外，全台首座「九九峰氦氣球樂園」將於2月試營運，提供遊客從空中鳥瞰南投美景的嶄新體驗；2月14日至3月8日「2026南投燈會」璀燦登場，白天、晚上也都可前往貓羅溪畔浪漫情人橋、南投縣會展中心，欣賞精采的台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北迎春活動陸續展開 深澳、碧潭景區添年節氣氛
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】隨著農曆春節腳步逐漸接近，為迎接充滿活力與希望的丙午馬年，新北市政府觀光互傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
政大EMBA啟動2026公益計畫 為身障者建構「幸福無礙」的行路尊嚴
【健康醫療網／記者周啟辰報導】在繁華都市的喧囂背後，有一群人的世界被限縮在幾坪大的居所，對於行動不便的身障者與年邁長輩而言，出門就醫或復健往往不是簡單的日常，而是一場充滿未知的挑戰。為了解決身障朋友「踏不出家門」的社會痛點，政大 EMBA 正式啟動「2026 政大 EMBA 冬歡公益計畫」，以「幸福無礙」為主軸，期盼匯聚社會大眾的愛心，為弱勢族群搭建連結家庭與社會的橋樑。 一台復康巴士：重拾生命自主權的起點 本次公益行動的核心，在於看見身障者並非不想參與社會，而是缺乏安全且尊嚴的交通工具，導致生活範圍受限。政大 EMBA 團隊認為，一台車不僅是交通載體，更是推動社會共融的動能。 計畫規劃將凝聚而來的資源轉化為實質的復康巴士，捐贈予「行無礙資源推廣協會」與「宜蘭懷哲復康之家」。這項舉措旨在補足基層交通服務的缺口，讓資源精準地送達最需要的角落，使每一位使用者都能在移動過程中感受到社會的溫暖與尊重。 深化社會責任：從「捐贈」轉向「共感」的公益轉型 與傳統的慈善活動不同，本次計畫強調建立一個可傳承的永續公益品牌，讓影響力超越單純的物資捐贈。 強化企業同理心：鼓勵各界透過專業引導，感同身受身障者健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／扶輪社捐贈骨質密度檢測儀 彰化推動巡迴篩檢守護長者骨骼健康
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府於今(28)日在彰化縣衛生局舉辦「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北春節好時光 揮毫送福賀馬年
記者蔡琇惠／新北報導 隨著農曆春節腳步逐漸接近，為迎接充滿活力與希望的丙午馬年，新北…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 44則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 243則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 47則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 219則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 9則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發表留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 14則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 5 小時前 ・ 33則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
蔡英文醞釀回鍋？媒體人爆：賴清德很害怕
[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元近日拋出震撼說法，直指前總統蔡英文即便卸任，仍牢牢掌握民進黨關鍵影響力，甚至不排除在2028年再度出馬，屆時恐怕重演「蔡賴大戰2.0」的權力對決。相關說法也引發政...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 92則留言