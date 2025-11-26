深耕藝文推廣 臺銀獲ESG for Culture影響力獎－資源協助獎

臺灣銀行榮獲「第一屆ESG for Culture影響力獎「資源協助獎」，該行李副總經理明華（左二）代表出席領獎。

▲臺灣銀行榮獲「第一屆ESG for Culture影響力獎「資源協助獎」，該行李副總經理明華（左二）代表出席領獎。

文化內容策進院「第1屆ESG for Culture影響力獎」頒獎典禮於日前假松山文創園區3號倉庫隆重舉行，臺灣銀行以舉辦藝術祭系列活動及推動「彰化及淡水古蹟修復工程」建築維護等具體成果榮獲「資源協助獎」，顯見臺銀長期深耕藝術文化之推廣、維護與發揚，所付出的努力及貢獻，獲得社會高度肯定。

為鼓勵企業積極參與文化內容產業發展，文化部所屬文化內容策進院首度舉辦「ESG for Culture影響力獎」，表揚企業在藝文產業的付出與投入、社會影響力與商業價值的卓越成就，並鼓勵企業攜手文化產業，打造具ESG影響力的行動或產品，共創兼具文化永續及企業價值之生態圈。臺灣銀行透過藝術祭系列活動，將金融資源轉化為文化能量，支持藝術創作、促進文化產業發展、提升人文美學涵養，開創美學與金融的永續新價值；同時積極投入文化資產保存與古蹟活化再利用，如彰化及淡水日式宿舍修復工程，不僅承擔文化保存責任，更轉化為公共文化空間，保留金融發展史與地方記憶，讓文化資產得以延續傳承，展現企業永續實踐作為，三度獲文化部文馨獎金獎之殊榮。

在追求營運表現之際，臺灣銀行始終秉持社會責任與永續發展的核心理念，長期投入社會公益、文化推廣及環境保護，並鼓勵員工共同參與ESG行動，11月16日號召同仁前往金山中角灣，攜手今周刊舉辦淨灘活動，將回收的廢棄寶特瓶創新設計製作成藍白拖鞋，賦予廢棄物新生命，展現循環利用新價值，充分體現「企業x文化x永續」的社會共融生態圈。

未來，臺銀將持續善用金融專業與社會影響力，將企業資源轉化為永續的能量，打造兼具金融韌性與文化厚度的永續銀行，攜手全民共創美好未來。