深耕藝文 大大數位基金會助竹縣文化永續發展

推動地方文化傳承並強化藝文推廣動能，財團法人大大數位慈善基金會於捐贈新臺幣100萬元予財團法人新竹縣文化基金會，新竹縣長楊文科特別在新竹縣政府主管會報上親自頒發感謝狀予大大數位慈善基金會榮譽董事長李大維，感謝企業伸出援手，共同為新竹縣的文化扎根貢獻心力。

楊文科說，文化基金會長期致力發揚客家文化，範疇涵蓋吳濁流文學獎、客家戲曲、八音、三角採茶戲、山歌及書法藝術等多元領域。他特別感謝榮譽董事長李大維對新竹縣發展的關心，這筆百萬元經費將成為推動文化傳承重要基石，讓藝術文化能更深入每位鄉親的心中。

榮譽董事長李大維說，感謝楊縣長這幾年卓越領導下，讓新竹縣持續蓬勃發展，他也看到新竹縣文化基金會為地方文創耕耘，令他感動，所以這次大大數位基金會在董事長戴永輝領導下決定捐贈1百萬元給文化基金會，讓縣民生活美學更加美好。

新竹縣文化基金會執行長暨縣府文化局長朱淑敏表示，該筆善款將挹注本會各項文化計畫執行，協助深化文化扎根、促進多元族群交流，並強化地方文化能量，也能讓更多偏鄉鄉親一起悠遊在藝術世界裡，期待更多企業參與公益，展現公私協力精神，為新竹縣文化永續發展注入穩定動能。



