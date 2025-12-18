深耕藝術教學 張榮發基金會偕雲縣府助偏鄉185小學

張榮發基金會連三年贊助雲林縣藝術深耕教學計畫，日前於臺西國小舉辦成果展，執行長鍾德美（一排右三）、雲林縣副縣長謝淑亞（一排左三）、雲林縣政府教育處長邱孝文（一排右二）、臺西國小校長蔡維哲（一排左一）親蒞出席。（圖：張榮發基金會提供）

▲張榮發基金會連三年贊助雲林縣藝術深耕教學計畫，日前於臺西國小舉辦成果展，執行長鍾德美（一排右三）、雲林縣副縣長謝淑亞（一排左三）、雲林縣政府教育處長邱孝文（一排右二）、臺西國小校長蔡維哲（一排左一）親蒞出席。（圖：張榮發基金會提供）

張榮發基金會長期關注藝術教育發展，為解決各地偏鄉小學藝術資源短缺的窘境，與新北、苗栗及雲林等縣市政府攜手啟動「藝術深耕教學計畫」。其中，與雲林縣政府合作已邁入第三年，贊助經費約六四○萬元，共造福一八五所小學、惠及逾十萬人次，本學年度計有五十八所小學受益。

廣告 廣告

十七日張榮發基金會於雲林縣臺西國小舉辦成果展演活動，雲林縣副縣長謝淑亞、教育處處長邱孝文、張榮發基金會執行長鍾德美等親自出席見證藝術教育在偏鄉土地上扎根、茁壯動人時刻。

張榮發基金會執行長鍾德美致詞時，引用愛因斯坦名言「想像力比知識更重要！」鼓勵學童透過藝術訓練想像力，有朝一日成為文化傳承的橋樑。活動尾聲，臺西國小學童並邀請鍾執行長參觀以聖誕為主題之應景繪畫作品。

多年來張榮發基金會挹注龐大人力與經費支持台灣文創產業，包括於長榮海事博物館展出創辦人畢生收藏，向國人介紹海事文化；藉由長榮交響樂團巡演音樂會，推動古典樂普及化。該會創辦人張榮發生前即發心投入公益，而此計畫之施行係體現其樹立的哲人典範，為藝術荒野帶來豐沛水源，由張榮發基金會、雲林縣政府與學校三方，共同努力灌溉耕耘，盼將偏鄉翻轉為藝術沃土，開出向陽而生的花朵，為偏鄉學童開創充滿色彩與希望的未來。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，感謝張榮發基金會十多年來對雲林藝術教育的關心與支持，如二○二○年長榮交響樂團參與臺灣咖啡節演出，及一一二至一一四連三個學年贊助夜光天使課輔班二百萬、藝術深耕教學約六百四十萬，透過藝術教學融入社會情緒學習（SEL），這與十二年國教自發、互動、共好理念相呼應。