深耕越南20年 國泰世華引領台越企業拓新局

國泰世華銀行胡志明市分行深耕越南市場20周年，自2005年於廣南省茱萊設立首家分行以來，從協助台商早期布局，到提供當地數位消費金融服務，如今又協助企業永續轉型，陪伴無數企業度過越南「黃金20年」；近日，以集團精神「BETTER TOGETHER 共創更好」為主軸，於胡志明市與河內舉辦感恩晚宴，共計約有400位來自政府部門代表、企業高層及產業夥伴等貴賓共襄盛舉，展現國泰世華在地影響力。

胡志明市分行近3年在獲利、營收皆維持強勁成長，展現亮眼表現；根據統計，國泰世華與逾300家越商與台商建立穩固夥伴關係，主導及參與逾百件國際聯貸案，其中近20件由胡志明市分行主辦，穩居越南外資銀行領先地位。

廣告 廣告

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，國泰世華見證越南經濟起飛，很榮幸與在地企業攜手成長。自成立之初，以越南經濟發展貢獻力量、連結機遇為目標，透過增值與創新的方案服務我們的客戶，建立超越交易的深厚關係；隨越南經濟持續轉型，國泰世華積極投入數位化發展，讓個人與企業享有更安全、便利的金融服務。

郭明鑑指出，今年完成胡志明市分行增資，展現對市場長期承諾與信心，推動國泰世華成為區域型銀行的願景。

駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世忠也親臨感恩晚宴，祝賀國泰世華在越營運20周年，劉世忠表示，越南與台灣雙方在經貿、文化、教育與投資等領域一直是重要且緊密的夥伴；根據統計，台灣對越南的累積投資金額截至2024年底已達約400億美元，位居全球第四名，而國泰世華在其中扮演極為重要的角色，不僅協助台商在越南穩健發展，也推動雙邊經貿往來與金融合作，充分展現台灣政府新南向政策的關鍵成果。

國泰世華在越南的成功其策略，包括企業金融與跨境連結，胡志明市分行扮演區域資本與市場的橋樑，協助企業拓展越南及亞洲市場，並提供聯貸、貿易融資與諮詢顧問等多元金融服務。