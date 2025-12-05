深耕農村 20領航者獲獎

第四屆農村領航獎大合照。（圖：農水署提供）

▲第四屆農村領航獎大合照。（圖：農水署提供）

農業部農村發展及水土保持署昨（五）日舉辦「第四屆農村領航獎」頒獎典禮，由農業部陳駿季部長親自出席並主持頒獎，以表彰二十位在農村發展中展現卓越貢獻的領航者。藉此鼓勵更多優秀人才投入農村再生，共同推進「生活、生產、生態」三生共構的永續願景。

樹立農村楷模，擴大再生推動成效農業部陳駿季部長表示，「農村領航獎」不僅是榮耀，更象徵農村風貌的再現。得獎者心懷對土地的熱愛，以創新、友善與有機的作法提升農產品價值，並在綠色照顧、文化保存與產業創新上展現多元成果，包括透過綠色照顧帶動長者參與、將傳統紅磚窯活化為藝術空間等，呈現農村發展的豐富面向。

陳部長指出，自一一二年水土保持局改制為農村發展及水土保持署後，更強調以農村發展為核心的業務推動與跨域整合，期盼長者與青年更願意投入農村發展。他強調，農村的進步不僅是農業部的努力，更是所有得獎者與農村夥伴共同推動的成果，讓農村永續邁向新的里程碑。中央地方攜手協力促進農村個人典範本次選拔擴大縣市政府推薦，在各縣市政府積極參與下，自全國四千二百七十一個農村社區中，推薦七十位參選人參與，並首度將獎項分為「農村領航獎得主」與「農村推廣大使」各十位，選拔競爭相當激烈，二十位脫穎而出的得獎者著實不易，這些獲獎者是社區領頭羊，透過積極投入社區事務，為農村帶來深遠影響。

農村水保署陳俊言署長最後說明，本屆得主在「生活、生產、生態」三大面向皆展現亮眼成果，包括推動文化保存與世代傳承、導入智慧化技術提升農村產業競爭力、帶動青農返鄉、促進環境友善與永續利用、建構在地品牌並成功拓展市場，以及串聯社區能量打造地方治理新模式等。