深耕部落好+在復興 桃園市復興區「114年部落社區再復興計畫」成果展

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】為展現桃園市復興區推動部落社區營造的豐碩實績，復興區公所近日發表「114年部落社區再復興計畫」靜態成果展，集結區內 13 個在地團隊，以個人參與到集體行動為核心，呈現居民自主深耕地方、認同家鄉的豐沛能量。

復興區公所表示，社區營造是長期蹲點與情感凝聚的過程。本次成果展記錄了部落傳統技藝的保存，更深刻描繪了人與人、人與土地之間關係的重塑。區公所透過陪伴與補助，讓社造種子在泰雅山林間發芽成長，轉化為推動公共事務的穩定力量。

靜態成果展規劃三大核心主題，「遇見自己」、「看見連結」及「翻閱改變」，共彙整近2年共 19 個單位的社造行動，結合數位應用，民眾可掃描 QR Code 連結 Podcast，聆聽社區夥伴分享實踐行動背後的感人故事及各社區從願景規劃到具體落實的歷程。

復興區公所進一步指出，成果展不只是年度總結，更是連結未來的起點。期盼藉由靜態與互動體驗的呈現，讓更多民眾理解「由下而上」的社造精神。

「確認過眼神，是復興的人！」區公所誠摯邀請社會各界蒞臨參觀，感受這份由在地居民親手譜寫的溫暖紀錄，共同見證復興區正在發生的美好改變。 (圖：復興區公所提供)