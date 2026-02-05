深耕醫療品質 小港醫院榮獲NHQA特優機構獎

記者李靜音／高雄報導

高雄市立小港醫院長期深耕醫療品質，自2014年起連續12年不間斷挑戰國家級醫療品質競賽，迄今累計榮獲近90項品質殊榮。今年小港醫院再度摘下NHQA國家醫療品質獎最高榮譽「特優機構獎」。院長洪志興表示，這份榮耀屬於全體同仁，是大家多年來堅持「以病人為中心」並落實品質文化的共同成果。

洪志興指出，醫療品質不應僅是數據的達成，更是醫院對病患生命的承諾，院內每年透過內部醫療品質活動、專案改善輔導及參與外部競賽等措施，精心培育各單位種子團隊，遴選出優秀的實證種子，將品質手法、發掘問題之風氣深入各單位，凝聚跨單位、跨團隊之共識，藉以營造全院動員文化。

廣告 廣告

洪志興表示，多年來該院也配合醫策會推廣「醫療團隊資源管理」(TRM)，並運用TRM及擬真教學，設計模擬臨床情境的教學計畫，藉由高階擬真假人搭配病房訓練，網羅院內菁英進行指導，積極培訓各單位種子成員，透過模擬過程，學習處理技巧，熟悉處置流程，並給予適當臨床判斷與處置，確保病人都能得到最佳照護。

洪志興強調，為厚植應對人力缺口的組織韌性，該院積極推動智慧醫療，並於今年順利取得「智慧醫院全機構認證」，共6大服務領域(門診、住院、手術、急診、檢驗暨檢查和藥事)，且拿下4個優良標章和2個標章。2025年起參照 ISQua 國際全機構認證精神，聚焦永續、數位與醫護支持三大主軸，這項全機構認證的取得，不僅是階段性的卓越成果，更是該院穩健接軌國際、實現永續醫療願景的關鍵。

洪志興進一步表示，該院未來將持續秉持智慧化與永續經營理念，積極推動綠色醫療實踐，堅守病人安全首位，並與醫策會並肩前行，為民眾提供最卓越的醫療服務，共同邁向「永續、智慧、友善」的智慧醫院願景。

小港醫院獲NHQA國家醫療品質獎多項肯定，更榮獲「特優機構獎」與「智慧醫院全機構認證」最高肯定、成果輝煌。(小港醫院提供)