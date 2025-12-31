深耕雙語與國際教育 雲林國際教育週體驗日展現豐碩成果

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣政府持續深耕雙語與國際教育，於31日在虎尾國小舉辦「國際教育週體驗日」，結合多國文化體驗與永續教育理念，透過闖關遊戲、美食與互動學習，讓學生在輕鬆活潑的氛圍中學習語言、認識世界，展現雲林縣推動雙語教育與國際接軌的豐碩成果。

活動邀請來自美國、日本、南非、菲律賓、印度、印尼、越南及奧地利等8國友人設置文化體驗關卡，展示童玩、美食與文化特色，吸引縣內8所學校、800多名師生熱情參與。完成闖關的學童可獲得小禮物與點心，在遊戲中加深對多元文化的理解與尊重。

縣長張麗善表示，縣府致力於在各級學校推動雙語教學，目前縣內國中小已全面啟動雙語教育，聘任超過120位外籍教師，結合本國師資，讓不分山、海、平原地區的孩子都能具備雙語能力與國際視野。此次活動亦融入聯合國永續發展目標（SDGs）與智慧科技體驗，從教育扎根永續理念，培養孩子成為具全球公民意識的新世代。

雲林縣政府持續深耕雙語與國際教育，於31日在虎尾國小舉辦「國際教育週體驗日」。（圖／記者洪佳伶攝）

中正大學鄭勝耀教授表示，雲林縣在國際教育與雙語教育投入大量資源，也獲得教師高度支持。今年暑假他曾邀請10位美國教師與雲林縣教師進行實體交流，並已有學校完成姊妹校簽署，為深化國際連結奠定良好基礎。未來也規劃每年至少3次線上交流，期盼每位雲林孩子都能擁有國際好朋友。

副縣長謝淑亞表示，這是一場難得的學習體驗，孩子們不用出國、不用搭飛機，就能在校園中深刻感受多國文化。透過語言學習與跨文化交流，讓孩子認識世界、愛上世界，培養勇敢迎向國際的能力。她強調，國際化不是拋棄在地，而是「從雲林出發、迎向世界」，讓孩子立足家鄉、放眼全球。

縣府教育處指出，「國際教育體驗日」活動不僅讓學童親身體驗多元文化，激發了孩子們對世界各地的好奇心與探索精神，將世界帶進教室。同時增強他們對永續發展議題的關注，讓孩子擁抱世界。未來將持續推動雙語與國際教育政策，結合在地特色與全球視野，為孩子打造更多元、寬廣的學習舞台。