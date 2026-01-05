深耕雲林、跨界歷練到位 謝明璇掌舵文觀處 為雲林文化觀光點燃新引擎

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處迎來新舵手。隨著原處長陳璧君於115年1月1日陞任副縣長，縣府正式由長期關注地方公共事務、熟稔雲林與大埤生活脈絡的謝明璇接任處長一職。縣府期許她以跨界歷練與溝通整合專長，接棒推動文化扎根、觀光升級，為雲林注入更具溫度與行動力的新動能。

此次人事布局，被視為縣府文化觀光政策的重要延續與轉折。文化觀光處肩負文化保存、活動策劃、觀光行銷與產業串聯等多重任務，在雲林轉型發展關鍵期扮演樞紐角色。縣府指出，謝明璇不僅熟悉地方，也理解民間需求與產業節奏，能在政策與實務之間搭起橋梁，讓文化不只被看見，更能被走進、被參與。

謝明璇畢業於世新大學口語傳播學系，具備完整的公關溝通、活動企劃與整體統籌執行背景。其專業養成，使她在公共政策推動上，能兼顧論述深度與群眾理解度，對外精準傳達、對內有效整合，為文化觀光工作奠定穩固的溝通基礎。

值得一提的是，謝明璇曾任職於航空產業，歷經高標準、高密度與高風險的工作環境，培養出高度紀律、臨場應變與團隊協作能力。她熟悉在壓力情境中迅速判斷、即時溝通並完成任務，這樣的實務歷練，正是大型活動執行、跨局處協調與突發狀況應對所需的關鍵能力。

過去兩年多，謝明璇擔任雲嘉地區具影響力與指標性的企業社團組織「中華民國義雲會」執行秘書，實際參與會務規劃與組織運作，並與多位企業主直接溝通討論。透過長期第一線互動，她深入理解地方產業脈動、企業期待與民間資源能量，累積豐富的跨界合作與整合經驗，為公私協力推動文化觀光奠定重要基礎。

縣長張麗善表示，感謝陳璧君副縣長過去在文化觀光處任內的付出，為雲林文化政策與觀光發展打下穩健根基。她指出，文化觀光是城市靈魂與競爭力的展現，期盼謝明璇接任後，能承接成果、深化專業，以更貼近土地與民眾的方式，結合文化、產業與觀光，走出屬於雲林的獨特亮點，讓文化成為驅動城市前行的溫暖力量。