深耕電影30多年！李安獲美國電影剪輯協會「年度電影人獎」

國際知名導演李安榮獲2026美國電影剪輯協會Eddie Awards「年度電影人獎」，下個將獲頒此殊榮。（鄧博仁攝）

台灣之光、曾榮獲奧斯卡獎的名導李安將於下個月舉行的美國電影剪輯協會Eddie Awards 頒獎典禮上，獲頒2026「年度電影人獎」，來表彰他對全球電影藝術的深遠影響。

美國電影剪接輯會主席莎賓娜普里斯科表示，30多年來李安對人類最深層情感的探索，持續激發全球對電影的熱情。她形容，「他的創作廣度無人能及，從《斷背山》細膩且突破界線的愛情敘事，到《少年 PI的奇幻漂流》與《臥虎藏龍》的史詩格局，甚至橫跨到MCU問世前的《綠巨人浩克》，都展現出他對電影語言的卓越掌握。」

廣告 廣告

李安去年甫獲頒美國導演工會（DGA）終身成就獎，近期也正積極籌備新作《老金山》（Gold Mountain），先前曾因資金問題暫緩拍攝，如今預計於今年春季開拍，動向備受影迷期待。

更多中時新聞網報導

Lulu再秀婚紗照 撞媽30年前造型

土方可回填農地 挨批掩護濫倒

買臉書違規焚化爐 最高罰3500萬