深耕青年培育！新北新藍圖連線辦營隊 趙少康出席曝「勝選重要元素」

由泛藍議員組成的「新藍圖連線」於今（8）日進行「青年政連線、共創新藍圖」營隊活動，超過40名來自全台各地的青年學子於首日齊聚板橋，參與內容豐富的公共事務研習課程，其中包含開幕式邀請前中廣董事長趙少康進行開場演講、資深媒體人黃揚明以「最大在野黨的改革之路」為題，和青年學子剖析國民黨現況與改革契機；以及前外交部研究設計委員會主委黃奎博教授，以國際政治思維剖析台灣所面臨的危機與挑戰等亮點課程，都在今天陸續登場。

開幕式由「新藍圖連線」成員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、呂家愷議員共同出席，曾於板橋參選、現任新竹市勞工及青年處處長吳達偉也現身力挺，擔任開場貴賓的戰鬥藍發起人趙少康在演講時，引用英國戰時領導人邱吉爾（Winston Churchill）「民主是最糟糕的政府形式─除了那些已經嘗試過的其他形式」一席話表示，民主政治雖然缺乏效率，但能夠透過定期改選和代議士監督，來避免執政濫權的現象。

趙少康鼓勵學員，可以透過擔任政治幕僚和志工來學習和累積自身經驗，有參選意願的年輕人也要瞭解，組織和社群網路經營都是選舉致勝的重要元素，陸軍空軍一樣重要，祝福學員都能在這次兩天一夜的營隊中收獲滿滿。

泛藍議員舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊。

陳偉杰表示，「新藍圖連線」的議員們為了準備這次的營隊十分用心，不但讓各自辦公室的主任來擔任隊輔，更募集資源準備了豐富紀念品提供給學員，力邀不同領域的知名意見領袖來授課，就是希望未來有機會和年輕學子一起為台灣打拼，未來也會舉辦更多公共事務參與及關懷弱勢的活動。呂家愷議員則以自身為例，鼓勵青年透過擔任幕僚深入了解政治工作，如果有機會就能透過參選為故鄉服務，這次營隊是議員們的第一次嘗試，期待能和年輕人多交流擦出火花。

白珮茹表示，看到這麼多年輕人願意在周末假期投入心力學習、關心公共事務，心中充滿希望，也感謝學員們對於活動的積極參與支持；蔡淑君議員則提到，擔任民代的工作繁多，像今天自己就是從六七點開始跑行程，然後再趕到現場與學員交流，希望能在課程中盡量分享民代工作的甘苦，讓學員能一窺政治工作的多元樣貌。

