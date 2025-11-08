深耕青年培育！新北新藍圖連線辦營隊 趙少康出席曝「勝選重要元素」
由泛藍議員組成的「新藍圖連線」於今（8）日進行「青年政連線、共創新藍圖」營隊活動，超過40名來自全台各地的青年學子於首日齊聚板橋，參與內容豐富的公共事務研習課程，其中包含開幕式邀請前中廣董事長趙少康進行開場演講、資深媒體人黃揚明以「最大在野黨的改革之路」為題，和青年學子剖析國民黨現況與改革契機；以及前外交部研究設計委員會主委黃奎博教授，以國際政治思維剖析台灣所面臨的危機與挑戰等亮點課程，都在今天陸續登場。
開幕式由「新藍圖連線」成員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、呂家愷議員共同出席，曾於板橋參選、現任新竹市勞工及青年處處長吳達偉也現身力挺，擔任開場貴賓的戰鬥藍發起人趙少康在演講時，引用英國戰時領導人邱吉爾（Winston Churchill）「民主是最糟糕的政府形式─除了那些已經嘗試過的其他形式」一席話表示，民主政治雖然缺乏效率，但能夠透過定期改選和代議士監督，來避免執政濫權的現象。
趙少康鼓勵學員，可以透過擔任政治幕僚和志工來學習和累積自身經驗，有參選意願的年輕人也要瞭解，組織和社群網路經營都是選舉致勝的重要元素，陸軍空軍一樣重要，祝福學員都能在這次兩天一夜的營隊中收獲滿滿。
陳偉杰表示，「新藍圖連線」的議員們為了準備這次的營隊十分用心，不但讓各自辦公室的主任來擔任隊輔，更募集資源準備了豐富紀念品提供給學員，力邀不同領域的知名意見領袖來授課，就是希望未來有機會和年輕學子一起為台灣打拼，未來也會舉辦更多公共事務參與及關懷弱勢的活動。呂家愷議員則以自身為例，鼓勵青年透過擔任幕僚深入了解政治工作，如果有機會就能透過參選為故鄉服務，這次營隊是議員們的第一次嘗試，期待能和年輕人多交流擦出火花。
白珮茹表示，看到這麼多年輕人願意在周末假期投入心力學習、關心公共事務，心中充滿希望，也感謝學員們對於活動的積極參與支持；蔡淑君議員則提到，擔任民代的工作繁多，像今天自己就是從六七點開始跑行程，然後再趕到現場與學員交流，希望能在課程中盡量分享民代工作的甘苦，讓學員能一窺政治工作的多元樣貌。
更多風傳媒報導
其他人也在看
新藍圖連線辦青年營隊 邀趙少康開講 (圖)
由泛藍議員組成的「新藍圖連線」8日在新北板橋舉辦營隊，吸引全台多名青年學子參與，開場特別邀請前中廣董事長趙少康（2排坐者左2）到場分享。中央社 ・ 14 小時前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」！蔣萬安：應該紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨新任主席鄭麗文當選後收到中國國家主席習近平賀電，她也多次表態，「我們是中國人」，今（8）日下午還要出席秋祭活動，和中國政黨一起追思追求統一的青年以及共諜將官吳石，引起爭議。對此，台北市長蔣萬安表態，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
國民黨團突廢「2年條款」成功 藍營人士：傅崐萁秀肌肉達2目的
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 立法院國民黨團今（7）日上午召開黨團大會，臨時通過廢除「總召連選連任一次」限制的提案，等於取消俗稱「2年條款」的任期限制，現任黨團總召傅崐萁未來可再度續任、甚至長期掌舵黨團運作。有藍營人士形容這是傅崐萁「秀肌肉」、展現黨團內壓倒性支持的政治動作，也被視為他向國民黨中央與潛在挑戰者「宣示主導權」的一步棋。 根據國民黨團...匯流新聞網 ・ 1 天前
藍徵召陷膠著 泛綠2人表態
親綠的鹿谷鄉民代表會主席邱如平7年前以無黨籍參選，擊敗國民黨3連霸議員許素霞，打破茶鄉藍營長期執政局面，這屆藍營無人應戰，明年邱2任屆滿，藍營下屆有意邀退休校長劉木燕參選陷膠著；泛綠則2人表態，親綠鄉代會主席林智鴻循邱的模式轉戰鄉長，民進黨前議員康誌合也要回鍋挑戰。中時新聞網 ・ 1 天前
總召2年條款取消 傅崐萁：尊重國民黨內民主 (圖)
立法院國民黨團7日召開黨團大會，經表決後確定取消總召最多只能當2年的限制，引發外界討論是否在幫現任總召傅崐萁（右）的連任鋪路。傅崐萁表示，國民黨是民主政黨，有想法都可以討論，任何決議都尊重。中央社 ・ 1 天前
蔣萬安可為白營站台？ 藍議員憂「選票分裂」
台北市 / 綜合報導 2026地方大選，藍白陣營如何合作呢？國民黨北市黨部主委戴錫欽，日前拋出合作橄欖枝，喊出台北市長蔣萬安拚連任時，可以幫民眾黨議員站台，此話一出，似乎引發藍營基層反彈，有同樣要競選連任的藍營議員坦言，會讓大家「比較緊張」、也會導致基層「選票分裂」，而民眾黨有望投入北市議員選戰的、副秘書長許甫則表示，民眾黨在「聯合政府治理」努力著墨，似乎樂觀看待。不只在北市，放眼全台，藍白如何合作也成考驗，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，如果國民黨想要藍白合，就應該讓出幾席縣市首長，其中，新北就是藍白合的「試金石」，是否讓給黃國昌就是很好的檢驗，認為如果藍白「無法合」，那國民黨主席鄭麗文所說的2028重回執政，就會是空話一場。民眾黨副秘書長許甫說：「最近王世堅沒出息這首歌很紅，蹭他搭他一個順風車。」有望投入參選北市松信區選戰的，民眾黨副秘書長許甫，秀出貼紙小物，為了爭取更多支持，不只要蹭民進黨立委王世堅的熱度，未來是否也有機會和藍營合作。民眾黨副秘書長許甫VS.記者說：「作為候選人，每一張選票都要去爭取支持，不管是市長、市民，國民黨、民進黨、民眾黨、無黨籍，每個選民都應該是服務的對象，如果上升到政黨合作層次，國民黨主席剛選出來，人事還在鋪排，應該給他們一點時間，沒把話說死，但先前國民黨台北市黨部主委，戴錫欽提到，市長蔣萬安，可以幫民眾黨參選人站台，已經讓藍營基層有些憂心。」台北市議員(國)曾獻瑩說；「大家會比較緊張。」台北市議員(國)詹為元說：「藍白可能會互相撕裂，就怕蔣萬安率軍，幫白營小雞衝刺選情，不只會衝擊要拚連任的老將，連帶可能影響藍營新人，以松信區為例，在藍營徐巧芯、王鴻薇當選立委，綠營許家蓓因病逝世後，目前有3席空缺，以2022選舉結果來看，足以讓3人當選，而除了民眾黨的許甫1席之外，國民黨傳出至少提5席，有意角逐初選的人，包含上回初選失利的，議員吳志剛辦公室主任滿志剛，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，松山區富錦里里長李煥中，前國民黨發言人楊智伃以及李明璇。」李明璇說：「我覺得政治競爭不一定是惡性的，有更多願意投入地方的候選人出現，對市民都是好事。」僧多粥少，屆時總得有人要犧牲，如何讓在野黨席次最大化，成了兩黨最大目標，怎麼合作如何合作，放眼全台，2026大選就是最好的考驗。台灣民意基金會董事長游盈隆說：「新北市就是試金石，就算國民黨真的讓出新北市給黃，也不一定會選贏，但是另一人選、官僚體系出身的台北市副市長李四川，即便對市政經驗豐富，但也因為年紀大了、沒有非要參選不可，『總不能什麼都叫小弟禮讓吧？』」國民黨既然要與民眾黨合作，實際上就在2026大選時讓出幾席縣市首長位置，否則民眾黨幹嘛什麼都要配合？如此一來若藍白不合，那鄭麗文說要在2028總統大選時讓國民黨重回執政、完全執政，就完全是空話一場。競合關係如何拿捏，底線在哪還有待整合，要是2026藍白合破局，想翻轉2028，只怕淪為空談。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
苗縣巴宰族睽違6年再辦新年活動 400人歡聚「牽田」
苗栗縣巴宰族群協會今（8） 日在三義鄉鯉魚國小舉辦「巴宰之聲・新年再響」暨文化展演活動，這是自2019年後再次重啟巴宰族人過新年活動，有來自各地400名族人齊歡聚，族人在正名牆上簽名，力挺巴宰族正名；重頭戲是與會族人手牽手「牽田」，凝聚出新的一年的力量與希望。自由時報 ・ 20 小時前
沒有儲能 風光發電恐成災難？
「追逐風，追逐太陽…」國民歌王周華健以這首《心的方向》風靡4、5、6年級生，時隔信傳媒 ・ 18 小時前
塑料派系情1／挺林岱樺又抽腿被看破手腳 爆桃園圍剿逼正國會上梁山
民進黨高雄市長黨內初選下禮拜就要領表登記，並在2026年元月中旬舉辦初選民調，除了近期因官司纏身屢躍新聞版面的林岱樺外，市長陳其邁暗挺的立委邱議瑩、新潮流重兵部署的立委賴瑞隆、在地頗有人緣的立委許智傑預料都會領表參與。選戰前期林岱樺長期民調穩定領先，卻被司法...CTWANT ・ 1 天前
怕蟲慎入！世界上「最大蜘蛛網」 11萬隻綿延100公尺
近期外國科學團隊發表觀測成果，一行人在阿爾巴尼亞和希臘邊境的洞穴發現，一條面積達106平方公尺的蜘蛛網，由逾11萬隻在洞穴中生活的蜘蛛共築而成，本次發現有望創下世界紀錄「最大的蜘蛛網」讓團隊又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
福建艦之後發展核動力航母？陸軍事專家揭下一代發展路線
大陸福建艦於11月5日在海南三亞某軍港舉行入列授旗儀式，標誌著大陸正式邁入「三航母」時代。隨著大陸首艘電磁彈射型航空母艦福建艦正式入列，軍事專家傅前哨接受《南方都市報》專訪時透露，大陸下一代航母排水量將達10萬噸以上，但短期內仍會優先發展常規動力航母而非核動力航母。中天新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰颱風恐成今年風王 預計登陸台灣時間曝光
鳳凰颱風恐成今年風王 預計登陸台灣時間曝光EBC東森新聞 ・ 14 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 14 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前