深耕顯微手術 蒲啟明助病人重建生命價值

原本立志成為生物學家，國泰醫院外科部副部主任、整形外科暨醫學美容中心主任蒲啟明，陰錯陽差走上醫學之路，從醫逾30年，他將對生物的熱愛轉化為臨床熱情，深耕顯微重建手術、鑽研脂肪幹細胞與外泌體應用，期望透過再生醫療修復缺損、重建外觀，幫助病人找回生命價值。

蒲啟明從小熱愛觀察生物，最愛看動物頻道、逛動物園，對生物構造充滿好奇，原本夢想成為生物學家，考大學時受家人影響，加上欽佩同為醫師的舅舅，掙扎許久決定改選醫學系。由於從小就愛堆積木、拼模型，他在實習過程中，愛上能「動腦又動手」、效果立竿見影的外科。

蒲啟明回憶，當時整形外科蓬勃發展，「顯微重建手術」正興起，能將身體其他部位組織移植到傷口處，例如以腳趾移植到手掌、重建手指功能，顯微手術需要「接血管」，很精細、耗時長，但完成後很有成就感，讓他深深著迷。

憑藉對生物的熱愛，蒲啟明後來進一步攻讀台大解剖及細胞生物學研究所碩博士，並於3年前取得學位。再生醫療成為整形外科重要一環，因此他鎖定脂肪幹細胞與外泌體進行研究，從脂肪抽取幹細胞，注射到其他部位，進行缺損組織的再生與重建。

國內目前只允許自體幹細胞移植，蒲啟明指出，有些患者很虛弱，如糖尿病足者，脂肪狀況不佳、難以自體抽取。異體幹細胞移植目前應用於動物實驗，雖有一定效果，但在人體上仍缺乏臨床實證與倫理共識，期望未來有機會開放。

從醫超過30年，蒲啟明說，顯微手術已成基本技能，如今出現更多新技術，包括醫學美容、慢性傷口治療、變性手術、顱顏手術，甚至再生醫療。除外觀重建，整形外科也會與社工、精神科合作，給予患者心理層面支持，邁向全人照護。

「整形外科是擁有無限可能的科別」，蒲啟明專精乳房重建、慢性傷口治療之外，近年也替不少口腔癌患者進行口腔及臉部重建手術。曾收治一名喉癌患者，切除聲帶後難以說話，醫療團隊截取一部分小腸及盲腸，將喉頭與氣管連接，幫助患者重建聲帶發聲。

身兼多單位行政職，蒲啟明坦言，平常除了臨床手術及門診，也要開會替各單位協調事情，十分忙碌。不過，他始終秉持「勿忘初心」理念，認為當醫師最重要的就是解決病人問題，總是盡力站在病人與家屬立場思考，「絕不辜負病人信任」。