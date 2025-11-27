深耕高雄核心生活圈30年！「遠雄峰蘊」國家級耐震設計標章 再造安心住宅新標準
在高雄三民區的城市脈動之中，遠雄集團已陪伴在地超過三十年。每個遠雄社區都像是時間的印記，見證城市如何成長，也承載著居民對生活的期待，更為高雄人形塑一份安全與生活美學並存、對「家」的想像。新推出的預售案「遠雄峰蘊」座落於九如路上，憑藉優越地段與細膩規劃，自公開即受到市場高度關注。
一座讓人「傾心」且「安心」的家
遠雄房地產行銷經理朱可筠分享：「有許多客戶是原本就住在遠雄社區，換屋時依然選擇我們；也有許多是舊住戶介紹親友來購買，因為信任遠雄的品質與售後服務。」
這份信任，來自遠雄對建築品質的堅持。從結構安全、防水工程到地壁磚施工，遠雄提供明確的品質標準與延長保固年限：防水保固5年、地壁磚5年、結構安全更長達25年。「遠雄峰蘊」更規劃國家級耐震設計標章，全台僅百餘件住宅通過認證。這不僅是一張證書，更是一份讓人住得安心的保證。
在細節裡，看見有溫度的誠意與巧思
「遠雄峰蘊」坐擁1598坪大基地，規劃37至43坪邊間三房，採光與通風皆極佳。其中43坪產品格局精心設計，全室皆享自然採光、衛浴皆開窗，讓家中每一處都能真正迎接陽光與清新空氣，住起來更舒適。
獨立玄關讓回家成為儀式；獨立廚房隔絕油煙；陽台放大整體居家機能與空間尺度，搭配大棟距引入充足採光通風，在家開窗就能自然森呼吸，放上兩張高腳椅，就是一座小型的高空酒吧，可享都會中難得的開闊視野。許多賞屋客人正是被這份生活感的設計打動，當天便決定下訂。
33.5%公設比，漂浮森林×永續思維
「遠雄峰蘊」在市區中以少見的大型社區規模亮相，展現難以複製的生活場域。中庭花園特別抬升至二樓，化身為一座漂浮森林，提升隱私與安全性，讓小孩與毛孩能自在奔跑、盡情放電，家長也能在綠意之間，獲得真正放鬆的片刻。
33.5%的公設比，延展出六大主題公設，從親子遊戲、休閒健身，打造全齡共融空間，讓從0歲到99歲的住戶都能找到屬於自己的角落。
停車規劃更見貼心，除了有區域少見的全坡平停車位，更設計一樓室內機車專區，汽機車分流動線，讓日常通勤更安全順暢。順應永續環保潮流，社區設有太陽能發電與雨水回收系統，有效節能更節費。
城心之上，移動自如
「遠雄峰蘊」坐擁民族、博愛、九如三大幹道，串聯百貨、超市、商圈與醫療資源。步行可達國中小學區，實現「9年免接送」的理想生活圈。
交通方面，5分鐘上國道、10分鐘串接雙鐵，輕軌科工館站步行僅3分鐘、黃線高雄高工站約5分鐘。未來捷運紅線延伸、台鐵地下化與高鐵南延計畫齊發，將讓高雄的城市動脈更為完整。
朱可筠補充道：「『遠雄峰蘊』樓高27層，又位於主幹道上，是自帶光環的區域指標宅，不僅是在地換屋族的首選，也吸引了隨著台積電南進的工程師族群入住。」
穩定市場中的「韌性住宅」
與外圍區域相比，高雄市中心因剛性自住需求，市場流動性佳且價格相對穩定，具備「好買、好賣、好穩健」的市場韌性與價值穩定性。朱可筠觀察，「遠雄峰蘊」以4字頭合理價格，在這波房市趨緩期中仍維持穩定交易量，證明真正的好產品具有韌性與保值力，經得起市場檢驗。
許多住戶說：「遠雄的房子，只要住過一次，就會想繼續擁有；那是一種從品質、信任到生活感的延續。」「遠雄峰蘊」以細膩工法與生活理解，書寫出高雄人最嚮往的生活節奏，見證好宅的價值不在一時的市場熱度，而在歲月沉澱後依然安心的底氣。
高雄市心 科工館特區【遠雄峰蘊】37-43坪
免付費諮詢專線：0800-502-555
