深耕高雄20年有成 拔萃文教集團宣示明年起全台拓點

拔萃文教集團總部正式對外發布品牌，並同步為李麥克英文第六家直營分校舉辦開幕式。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 拔萃文教集團總部今(21)日上午在高雄女中對面正式對外發布品牌，並同步為李麥克(MEC)英文第六家直營分校舉辦盛大的開幕儀式，高雄多家國高中校長與各界貴賓應邀見證南台灣英語教學的新里程碑，拔萃文教集團也宣示明年起將在全台拓點，為更多想學好英文的學子提供更到位的服務。拔萃文教集團總裁兼創辦人Michael Lee指出，「英文不是科目，而是一種生活方式或態度，可以開啟孩子無限可能，甚至可以改變人生」。

歷經兩年籌備期，由「李麥克英文」成長茁壯的「拔萃文教集團」品牌正式亮相，憑藉深耕高雄20年的英語教育經驗與紮實口碑，持續在台灣語言教育領域中累積家長與學生的信任。品牌執行長Amber表示，品牌的誕生源自對教育的堅定信念與對英文教學的長期熱忱，經過多方整合與系統化，拔萃文教集團將以更完善的教學架構、更多元的服務，帶給學習者更高品質的多元環境。

Michael Lee表示，品牌與高雄各校建立信任與深度友好關係，並獲得多所頂尖公立高中領導者肯定，是對我們長期投入語言教育最真切的鼓勵，在教育理念上彼此支持、相互認同，也成為推動英文教育的一股助力；隨著「拔萃文教」即將成為新的品牌總部，我們將以更高標準持續提供優質語言教育服務，並與教育界的菁英夥伴攜手，為下一代培育更多真正具備國際競爭力的學生。

Michael Lee畢業於國立中山大學外交系及應用語言研究所，自許為語言教育改革推廣家，為閃電記憶法專利權人、獨家六大文法教學開發者，並指導上百名學生通過中高級英檢、上百名學生取得多益金色證書、數千名學生考取頂大。他將自己從小學習英文的經驗融入教學，內容貼近真實生活、職場與外國情境，強調能「真的說出口、真的聽得懂」，常見教學形式包含線上課程、影音教學、講義整理與社群平台短教學，風格直接、節奏快，透過電影等生活化方式學習英文，主打「用英文講人話」。

今天除剪綵開幕儀式，也特別邀請曾獲評選為台灣最受歡迎男主播的Ethan劉傑中舉辦講座，並與Michael Lee進行一場史詩級的對話。Ethan曾任職台北南陽街英文補教名師、東森購物台購物專家，歷任壹電視、中天、台灣宏觀電視、公視新聞台、TaiwanPlus雙語主播。值得一提的是，Ethan與Michael Lee同為國立中山大學外文系校友，兩人自大學時代便展現出色的語言天賦，畢業後更在截然不同的領域中各自發光，一位於補教界掀起校園改革，另一位則在電視新聞圈以全英文主播的身份站上國際舞台。

Michael Lee(右)自許為語言教育改革推廣家，希望為下一代培育更多真正具備國際競爭力的學生。 圖：孫家銘攝

Amber表示，拔萃文教集團品牌的誕生源自對教育的堅定信念與對英文教學的長期熱忱。 圖：孫家銘攝