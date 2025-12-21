深耕高雄20年 拔萃文教集團亮相、李麥克英文第六校啟用

拔萃文教第六家直營分校剪綵儀式，現場與會產管學人士合影。(記者黃富貴攝)

拔萃文教集團總部於12月21日上午在高雄女中對面正式對外發表品牌，並同步為旗下「李麥克（MEC）英文」第六家直營分校舉行開幕儀式。活動現場邀集多位高雄市高中、國中校長及教育界貴賓共同見證，象徵南台灣英語教育邁入全新里程碑。拔萃文教集團也宣示，明年起將正式啟動全台拓點計畫，持續擴大服務版圖。

歷經兩年籌備，由「李麥克英文」發展而成的「拔萃文教集團」品牌正式亮相。憑藉深耕高雄二十年的英語教學經驗與穩健口碑，持續在台灣語言教育領域累積家長與學生的高度信任。品牌執行長Amber表示，拔萃的誕生源自對教育的堅定信念與對英文教學的長期熱忱，透過系統整合與教學升級，將提供更完善的課程架構與更多元的學習服務，打造高品質的英語學習環境。

拔萃文教集團總裁兼創辦人Michael Lee指出，長期以來與高雄各級學校建立深厚且互信的夥伴關係，並獲得多所頂尖公立高中的肯定，是對團隊投入語言教育的最佳鼓勵。未來隨著拔萃文教集團總部正式成立，將以更高標準持續精進教學品質，並攜手教育界夥伴，共同培育具備國際競爭力的新世代人才。

Michael Lee畢業於國立中山大學外交系及應用語言研究所，將自身從小學習英文的歷程融入教學設計，強調實際應用與真實情境，讓學生「真的說得出口、也真的聽得懂」。其教學形式涵蓋線上課程、影音教學、講義系統整理與社群平台短影音教學，風格直接、節奏明快，主打「用英文講人話」，深受學生與家長肯定。

他自許為語言教育改革推廣者，為閃電記憶法專利權人，並開發獨家六大文法教學系統，已指導上百名學生通過中高級英檢、取得多益金色證書，並協助數千名學生考取國內頂尖大學。Michael Lee表示，「英文不是一門考試科目，而是一種生活態度，能為孩子開啟無限可能，甚至改變人生方向。」

開幕當天除剪綵儀式外，也特別邀請知名雙語主播Ethan劉傑中舉辦講座，並與Michael Lee進行一場深度對談。Ethan曾任南陽街補教名師、東森購物台購物專家，並歷任壹電視、中天、台灣宏觀電視、公視新聞台及TaiwanPlus雙語主播，曾獲評選為台灣最受歡迎男主播。

值得一提的是，Ethan與Michael Lee同為國立中山大學外文系校友，兩人自大學時期即展現卓越語言能力，畢業後分別在補教界與新聞媒體界發光發熱，一位推動校園英語學習革新，另一位則以全英文主播之姿站上國際舞台，成為本次活動最具象徵意義的精彩亮點。