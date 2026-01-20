深耕鳳山20年回饋鄉里 肯塔基美語捐贈500萬頂規救護車

▲肯塔基美語捐贈500萬元頂規救護車，為鳳山再添堅實生命防線。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】深耕高雄鳳山近二十年的「肯塔基美語」，長年致力外語教育、培育無數學子。為回饋在地鄉親與這片孕育事業成長的土地，創辦人張文晃先生與張欣釗女士，正式捐贈一輛市值約新臺幣500多萬元、具備最高規格配置的救護車予高雄市政府消防局鳳山消防隊，為第一線緊急醫療救護量能注入強力後盾。

▲高雄市政府消防局主任秘書劉一娟致詞

高雄市政府消防局主任秘書劉一娟代表受贈表示，鳳山地區每月救護出勤次數超過600件，新型救護車不僅配備最新的電動擔架床與自動安全舉升系統，更具備高頂、寬敞的車室空間，可大幅提升救護人員在車內執行急救處置的效率與安全性，對於緊急醫療品質的提升具有關鍵助益。

這輛救護車自起心動念、規劃訂製到正式交付，歷時逾一年。張欣釗女士回憶，早年外語教室舊址附近曾發生工廠火警，親眼目睹救護人員在狹小車廂內為傷者施作CPR、辛勞奔走的畫面，深受觸動。她表示，正因理解第一線救護工作的艱辛，夫妻倆在能力所及之際，決定以實際行動支持救難體系，讓救護人員能在更友善、符合人體工學的環境中，全心全意搶救生命。

▲救護車捐贈與致贈感謝狀儀式

張文晃先生也指出，傳統救護車因空間較為低矮，救護人員常需長時間彎腰、屈膝操作，不僅影響急救效率，也對職業健康造成負擔。因此，他們特別指定捐贈具備挑高設計的頂級規格救護車，期盼從設備面改善救護工作條件。

▲不用人力也能抬400公斤！鳳山迎來全市最頂救護車。

此次捐贈的救護車，車內醫療配備齊全，包含電動擔架床、電動擔架床自動安全舉升系統、可折式塑膠鏟式擔架、NAR通風傷口胸封、止血紗布、頸圈、捲筒式護木、可攜帶式電動抽吸器、手指式血氧濃度分析儀，以及AED 3 BLS自動體外心臟電擊去顫器等多項最新款醫療器材。其中電動擔架床可在無需人力的情況下舉升近400公斤，堪稱高雄市同級救護設備中的頂級配置。

救護車捐贈儀式現場氣氛溫馨熱絡，由劉一娟主任秘書代表受贈。市議員鄭孟洳分享自身曾兩度接受救護的經驗，並實際體驗可折式塑膠鏟式擔架的功能，直呼對傷者安全與舒適度極具幫助；多位市議員包括林智鴻、鄭安秝、李眉蓁等人亦到場見證，共同肯定這項善舉。

張欣釗女士最後感性表示，教育是百年樹人的志業，滋養孩子的未來；而緊急醫療救護，則是守護人民當下生命的重要基石。二十年前選擇在鳳山落腳創業，正是因為這裡的土地與鄉親給予支持與溫暖，才有今日的肯塔基美語。這輛救護車，是夫妻倆獻給鳳山的一份感恩回禮，也期盼透過這份心意，守護更多家庭的平安與健康。（圖╱記者王苡蘋攝）