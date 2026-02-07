（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】NET（主富服裝）長期關懷弱勢家庭，今年邁入第16年舉辦「雲林家扶NET日」封館購新衣活動，於虎尾店投入80萬元，邀請200戶、近千位雲林家扶親子齊聚添購新衣，讓孩子在人生各個重要階段都能穿上合適衣服、建立自信；同時加碼提供新生兒每童1萬元提貨券亦邁入第6年。NET以高品質服飾與溫暖服務，從新生兒到家長一路陪伴，實踐企業對家庭生存正義與長期陪伴的承諾。

深耕16年不間斷，NET以行動陪伴雲林家扶家庭。（圖／記者洪佳伶翻攝）

雲林家扶中心統計:服務家庭孩子中，約有90%都穿過手足或親友汰換下來的衣物、僅有30%的家庭成員有機會一年添購一次新衣服。其中，約50%是因為人生重要階段，如:升學、就業面試…，才前往選購合適衣服。因此，NET的長期陪伴，讓雲林家扶兒，能夠年年買新衣，裝扮一身自信，溫暖保護之際，體現維護家庭生存正義。

「雲林家扶NET日」是農曆年前家扶親子最溫馨、期待的活動。虎尾店特地封館提早上午9點營業，全台各店40餘名伙伴協力接待，親切接待雲林家扶親子們挑選、試穿、搭配等。提供最「窩心的購衣環境」、「高品質的溫暖照顧」、「實惠的採買負擔」，關注親子人生的每個階段，照顧每個年齡層，一生陪伴。

就讀研究所一年級的李同學，至今仍猶記心頭:去年初，是研究所即將面試的階段，很幸運的獲得機會到NET採買，添購面試的「幸運戰衣」，在自信的加持下錄取國立大學研究所，至今每每有重要的場合，都會穿起這套衣服，讓美慧自信滿滿，彷彿有人陪伴的安全保護。美慧非常感謝企業對家扶童的善心關懷，不管就學、就業或生活日常，第一選擇是NET~「那是一種陪伴長大、持續在身邊的感覺。」。

就讀國中二的陳同學，「耐用」成了她最在意的條件，回憶起國小時，曾與母親一同前往 NET 購買新衣，那段能自由挑選自己喜歡圖樣的時光，成為可欣心中最開心的回憶。還有扶養專三、專四兩位女兒的張玉瑟媽媽，玉瑟媽媽非常感謝NET提供購衣機會，讓正值青春年華的兩名女兒，也可以添購「時尚」衣服。

雲林家扶中心主任廖志文感謝NET主富服飾，用服飾長年關注弱勢家庭生活與陪伴。參與家扶家庭的成長歷程，從新生兒到家長都照顧到。對家扶的孩子而言，NET不只是一個品牌，是陪伴在家庭每個重要的階段，給予最實質的支持與陪伴，NET的高品質更是烙印在家庭心中，最長久的陪伴。