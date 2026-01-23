深耕18年 南瓜之鄉造橋 巨無霸5月亮相

造橋鄉農會23日在苗翔牧場舉辦南瓜栽培示範推廣，縣長夫人陳美琦（前左）種下巨無霸南瓜苗，盼5月收成豐碩亮眼。（呂麗甄攝）

素有「南瓜之鄉」美譽的苗栗造橋鄉，栽種產業邁入第18年，造橋鄉農會23日在苗翔牧場舉辦栽培示範推廣，展示多年成果，並為5月南瓜節暖身。縣長夫人陳美琦表示，縣府將持續輔導推廣品牌，提升農民競爭力，並吸引年輕世代返鄉投入農業。

造橋鄉南瓜產業從零星種植發展至今已18年，累積穩定技術與市場口碑，享有全國南瓜之鄉美譽。鄉農會昨在栽培示範推廣中邀請專業人員現場指導品種選擇、施肥及病蟲害防治，並透過示範田展示完整栽培流程，協助農友建立可複製的管理模式。

農會理事長陳琦芳表示，西洋南瓜具市場潛力，但病蟲害與氣候變化仍是主要挑戰，尤其白粉病與雨季排水問題常影響結果率。造橋鄉食用南瓜栽培面積逾10公頃，主要品種包括東昇、一品、李白、吉安、瑞福，今年示範田同時栽培巨無霸大南瓜、食用南瓜與觀賞南瓜，其中食用南瓜已於19日種植約2萬株，面積約15公頃。巨無霸南瓜生長期約100天，需配合品種選擇、深耕整地及排水、水分管理，單顆預計達500台斤。

總幹事吳美慧表示，今年播種時機與氣候理想，適合巨無霸南瓜栽培，農會依環境調整管理方式，提升產量與農民收益，並向外縣市推廣品牌。南瓜生長期約100天，收成時剛好銜接5月母親節，盼吸引全國遊客來造橋賞南瓜，體驗農村生活。

陳美琦表示，南瓜是苗栗縣具代表性的特色農產，縣府將持續透過技術輔導與品牌行銷，陪伴農民提升產業競爭力，期待吸引更多年輕世代返鄉務農。