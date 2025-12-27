深耕28年 陳亭妃：三大主軸擘畫台南

民進黨台南市長初選政見說明會(27)日晚間登場，陳亭妃規劃三大主軸擘畫台南新未來。(陳亭妃提供)

民進黨台南市長初選政見說明會27日晚間登場，立法委員陳亭妃以「從23歲踏入政壇」為開場，回顧自己近28年的從政歷程。她表示，歷經10年市議員、17年立委，長時間在第一線傾聽市民聲音，讓她對政策如何真正落實於生活現場有更深體會，也已準備好承擔市長責任。





陳亭妃指出，台南市政發展不能零碎推動，必須有清楚主軸與可執行的整體藍圖。她強調，自己多年走遍37區，對地方需求有最直接的掌握，這也是提出完整政見架構的基礎。

廣告 廣告





在交通政策上，陳亭妃提出「交通七彩行」，以「四橫三縱」快速道路為骨架，整合捷運環狀路網、鐵路地下化與立體化、觀光輕軌、自行車道與糖鐵五分車系統，打造兼顧通勤、生活與觀光的立體交通網絡，縮短城鄉與區域距離。





社會福利方面，她提出「福利六都齊」，主張全面對標其他五都，加強育兒補助、青年政策、社會住宅、租屋補貼、婦女健康與長者福利，並規劃成立「青年局」，整合分散的青年資源。





在產業與觀光上，陳亭妃提出「科技三軸」與「五大觀光軸」，結合南科、沙崙與大南方新矽谷計畫，同步串聯山海地景、歷史文化與在地產業，讓觀光效益回流地方。她強調，台南正站在關鍵轉折點，未來需要一位能整合資源、穩定前行、真正理解37區的市長。