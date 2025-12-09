深耕30年的老字號烘焙坊這 間新店人氣麵包店處處藏驚喜
美食中心/綜合報導
在地經營超過30年 新店高中附近麵包店傳承好味道
坐落於新店高中附近的諾亞麵包，沒有華麗的裝潢，也不花錢打廣告，但每天總有一批熟客準時報到。店裡從每日現烤吐司，各式麵包、蛋糕、甜點，每一款都有忠實擁護者，準時鎖定剛出爐的特定品項。
不少顧客從學生時期一路吃到成家立業，有人笑說：現在帶小孩來買，就像是在傳承我們家的味覺記憶！貫穿世代的熟悉感，也讓這間小店成了不少家庭的日常風景。
新店吐司控集合 限量鮮奶核桃吐司、銀座吐司掀話題
如果要在眾多烘焙坊中選出一款最具代表的吐司，那麼諾亞麵包的「鮮奶核桃吐司」絕對榜上有名。這款吐司採用小模型獨立烘烤，外型小巧而不失厚實，切開後滿滿核桃，用料相當有誠意，樸實無華的外表，一吃令人驚艷！
除了鮮奶核桃吐司這位人氣王，還有一款低調實力派的「銀座吐司」，這款吐司的靈感來自老闆當年造訪日本銀座時的經驗，回台後融合本地喜好重新改良配方，強調吐司的濕潤綿密感，一入口就能感受到不同凡響的口感層次。如果沒事先預訂，也經常會撲空。
不分世代都愛的新店傳統糕點 芝麻小喜餅讓人吃懂好品味
喜餅不想走老派紅盒路線，這款小巧的芝麻喜餅，靠著純手工製作與實在口感，將原本只能分着吃的傳統喜餅，變成一個人也能獨享的幸福滋味。入口香酥，鹹甜適中不膩口。也難怪一些熟客經常會說：「這完全是現代人愛吃的傳統古早味！」做為婚禮小物，更是大受歡迎。
除了逢年過節的糕餅禮盒外，諾亞麵包也全年販售蛋黃酥、綠豆椪、老婆餅與牛軋餅，讓客人隨時都能回味解饞。
供應各大餐廳的隱藏版美味 新店哈斯麵包推薦
每天麵包出爐的時間，都能在諾亞麵包店面外的麵包台車上看見一整台車的哈斯麵包。許多人出於好奇詢問店家：「為什麼每天都出這麼多相同款式的麵包？」這才知道，原來這款哈斯麵包，就是供應北部多家知名海鮮餐廳製作「咖哩蟹黃麵包」這道料理時，所使用的精選食材。
哈斯麵包的質地柔軟綿密、奶香濃郁，抹上咖哩蟹黃醬更是絕配。許多人會特定買回家，搭配料理享用，讓餐桌上增添一份「飯店級」的享受。
承載兩代在地記憶 新店烘焙坊藏手作溫度
這家看起來低調的新店在地麵包店，其實早就是不少在地人心中的口袋名單，有些人搬家後還會特地回來，就為了那幾款三十年如一的麵包、甜點。如果你正在找一家結合傳統手藝與創意巧思的麵包店，那麼這間小店或許正是你會默默記住、還想再回訪的地方。
《諾亞西點麵包》
地址：新北市新店區中央路103號
連絡電話：02-2219-5466
Google地圖：https://rink.cc/a6vqd
（最新資訊請以商家公告為準）
其他人也在看
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 30
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
MLB》大谷翔平行善不欲人知 教頭透露幫隊友母親出醫藥費
洛杉磯道奇球星大谷翔平近期正式成立自己的基金會從事公益活動，但在此之前他行善就不遺餘力，除了像洛杉磯野火捐款賑災這類公開資訊之外，還有許多默默行善不為人知的故事。TSNA ・ 1 小時前 ・ 3
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 44
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 9
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 29
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 200
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 111
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 493
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 233
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 184
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 214
大雨襲4縣市！入冬最強冷空氣要來了「恐凍破10度」
東北季風影響，今(9)日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家吳德榮提醒，下週可能有入冬最強冷空氣來襲，將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 44
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 18 小時前 ・ 4
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 170
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 11