深耕30年的老字號烘焙坊這 間新店人氣麵包店處處藏驚喜

麵包、甜點控集合！新店下午茶點心好評爆棚。

在地經營超過30年 新店高中附近麵包店傳承好味道

坐落於新店高中附近的諾亞麵包，沒有華麗的裝潢，也不花錢打廣告，但每天總有一批熟客準時報到。店裡從每日現烤吐司，各式麵包、蛋糕、甜點，每一款都有忠實擁護者，準時鎖定剛出爐的特定品項。

不少顧客從學生時期一路吃到成家立業，有人笑說：現在帶小孩來買，就像是在傳承我們家的味覺記憶！貫穿世代的熟悉感，也讓這間小店成了不少家庭的日常風景。

新店人氣吐司專賣，多種口味每天限量出爐。

新店吐司控集合 限量鮮奶核桃吐司、銀座吐司掀話題

如果要在眾多烘焙坊中選出一款最具代表的吐司，那麼諾亞麵包的「鮮奶核桃吐司」絕對榜上有名。這款吐司採用小模型獨立烘烤，外型小巧而不失厚實，切開後滿滿核桃，用料相當有誠意，樸實無華的外表，一吃令人驚艷！



除了鮮奶核桃吐司這位人氣王，還有一款低調實力派的「銀座吐司」，這款吐司的靈感來自老闆當年造訪日本銀座時的經驗，回台後融合本地喜好重新改良配方，強調吐司的濕潤綿密感，一入口就能感受到不同凡響的口感層次。如果沒事先預訂，也經常會撲空。

新店糕餅推薦！年輕一輩也愛吃的經典好味道。

不分世代都愛的新店傳統糕點 芝麻小喜餅讓人吃懂好品味



喜餅不想走老派紅盒路線，這款小巧的芝麻喜餅，靠著純手工製作與實在口感，將原本只能分着吃的傳統喜餅，變成一個人也能獨享的幸福滋味。入口香酥，鹹甜適中不膩口。也難怪一些熟客經常會說：「這完全是現代人愛吃的傳統古早味！」做為婚禮小物，更是大受歡迎。



除了逢年過節的糕餅禮盒外，諾亞麵包也全年販售蛋黃酥、綠豆椪、老婆餅與牛軋餅，讓客人隨時都能回味解饞。

備受知名海鮮餐廳信賴的新店麵包烘焙坊，哈斯麵包寫下無數難忘的味覺記憶。

供應各大餐廳的隱藏版美味 新店哈斯麵包推薦



每天麵包出爐的時間，都能在諾亞麵包店面外的麵包台車上看見一整台車的哈斯麵包。許多人出於好奇詢問店家：「為什麼每天都出這麼多相同款式的麵包？」這才知道，原來這款哈斯麵包，就是供應北部多家知名海鮮餐廳製作「咖哩蟹黃麵包」這道料理時，所使用的精選食材。

哈斯麵包的質地柔軟綿密、奶香濃郁，抹上咖哩蟹黃醬更是絕配。許多人會特定買回家，搭配料理享用，讓餐桌上增添一份「飯店級」的享受。



承載兩代在地記憶 新店烘焙坊藏手作溫度

這家看起來低調的新店在地麵包店，其實早就是不少在地人心中的口袋名單，有些人搬家後還會特地回來，就為了那幾款三十年如一的麵包、甜點。如果你正在找一家結合傳統手藝與創意巧思的麵包店，那麼這間小店或許正是你會默默記住、還想再回訪的地方。



《諾亞西點麵包》

地址：新北市新店區中央路103號

連絡電話：02-2219-5466

Google地圖：https://rink.cc/a6vqd

