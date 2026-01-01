深耕35年成果豐碩 北市碧湖國小巧固球隊世界奪冠

碧湖、古亭國小聯隊出征「2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」，勇奪世界冠軍

球隊迎戰泰國、香港等隊伍，最終以三連勝之姿奪冠

球員吳永約多次成功守住球，還完成關鍵得分

臺北市碧湖國小巧固球隊成立至今已35年，去年（114年）寫下隊史新頁，代表臺灣出征「2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」，勇奪世界冠軍，不僅締造校史最高榮耀，也為臺灣基層運動的推廣與發展立下重要里程碑。

本次賽事由碧湖國小與古亭國小選手攜手組成中華代表隊，前往泰國迎戰泰國、香港等隊伍，最終以三連勝之姿奪冠。現任球隊隊長余曼昕表示，第一次出國比賽就能拿下佳績，關鍵在於團隊合作。她分享，加入球隊後，學會如何與隊友彼此配合，因為巧固球並非單打獨鬥的運動，不是只靠個人努力就能得分，而是仰賴長時間磨合所培養的默契與團隊向心力，才能發揮最佳表現。

余曼昕也提到，賽場上即使出現失誤，隊員之間不會相互責怪，而是彼此鼓勵支持。比賽過程中，她多次為了不讓球落地奮力撲救，常常在沙地上翻滾、吃進沙子。她笑說，相較於剛加入球隊時還會害怕閃球，如今的自己已經有了明顯成長，表現可說是大有進步。

教練林正傑指出，這次世界盃對球員最大的挑戰在於場地適應。賽事於沙灘進行，與平時在水泥地練習截然不同，鬆軟的沙地對選手的爆發力與身體控制都是嚴峻考驗。為了因應比賽環境，球隊在備戰期間，除了利用假日前往沙地實際訓練外，平日也加強負重訓練，讓球員綁上沙包進行跳躍與移動練習，全面強化下肢肌力與穩定度，期望在比賽中跳得更高、更穩、更準。

林正傑教練表示，這座世界冠軍是球員們以汗水、毅力與信念一點一滴拚搏而來的成果，從國內賽事一路打進世界舞臺，大家都感到無比喜悅。除了場上的競技表現，球員們也在選手之夜與各國選手交流互動，拓展國際視野與友誼。

碧湖國小指出，學校是臺北市最早推動巧固球運動的學校之一，發展歷程已超過30年，長年深耕基層訓練，是國小層級的傳統勁旅。現任教練林正傑從小便是碧湖國小校隊成員，畢業後返校任教至今已15年，持續培育一代又一代優秀選手。林正傑教練表示，他期盼將球隊打造成如同大家庭般的環境，由學長姐以身作則，帶領學弟妹一同成長、精進球技。