深耕40年老牌出奇招！幽默「勸世文」讓網笑翻

經營超過40年的嘉南羊乳，憑藉其獨特的濃醇風味，成為許多人共同的童年回憶，並持續吸引大量忠實客戶。近日，這個老字號品牌在社群平台上發布一則創意爆棚的「紅字警告」，內文以幽默的方式，描述「未沖洗乾淨的羊乳瓶」可能會導致「羊乳滅絕」危機。這篇極具想像力的貼文發布後，立刻引發熱烈討論與迴響，網友紛紛大讚「好喜歡這種幹話」、「小編太有才」。





嘉南羊乳以濃醇風味成為許多台灣民眾的童年記憶，至今仍擁有廣大訂戶。（圖／翻攝自臉書「嘉南羊乳-嘉義縣總經銷」）

深耕台灣超過40年的嘉南羊乳，以濃醇風味成為許多台灣民眾的童年記憶，至今仍擁有廣大訂戶。近日，嘉南羊乳在Threads平台上發布一則極具創意的「紅字警告」，提醒所有訂戶「請不要把喝完的羊乳瓶不沖水就回收」，但下方給出的理由卻充滿戲劇性且荒謬。原因是若訂戶不沖洗回收瓶，殘留的羊乳將吸引老鼠，而老鼠會因此愛上羊乳，牠們就會去考駕照、應徵送乳員。最後將訂戶的羊乳在送到家前通通喝光，讓人類再也喝不到，使羊乳從此消失走入歷史，未來當人類再提起「羊乳」，只會想起「被老鼠支配的恐懼」，成為不能被提起的「那兩個字」。貼文發布後立刻引起網友熱烈討論，紛紛大讚「好喜歡這種幹話」、「小編太有才」，也有人表示「明明知道是幹話，還是默默地讀完」、「莫名其妙覺得有道理」、「看到這都想當老鼠偷喝羊乳了」、「喝完羊乳會長的跟大樹一樣壯，到時候就會取代人類」。





嘉南羊乳在社群平台上發布一則創意爆棚的「紅字警告」，立刻引發熱烈討論與迴響。（圖／翻攝自Threads）





這股討論熱潮，也意外讓網友開始分享其他有趣的公告經驗，例如，有人提到「請勿再往外丟螃蟹」，原因竟是某住戶常遭樓上往外丟擲螃蟹（已累計4次），險砸中人。還有人分享，曾看過公告勸導學生不要在圖書館吃東西，否則「蟑螂去圖書館唸書考上大學會踢掉你」。嘉南羊乳的貼文不僅成功達成宣導回收的目的，更意外讓整個討論串演變成一場「幽默公告大賞」。













