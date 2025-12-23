深耕AI邊緣運算！這家跨入軍用通訊 鎖定國防升級潮

財經中心／余國棟報導

傑霖科技董事長梁春林（左7）率領經營團隊風光掛牌。（圖／傑霖科技）

傑霖科技（8102）昨正式上櫃掛牌交易。公司長期深耕影像處理與AI邊緣運算，並逐步跨入高速通訊與國防級嵌入式系統，隨全球AI應用普及與影像晶片世代轉換加速，未來成長動能備受矚目。

董事長梁春林指出，AI正重新定義嵌入式通訊系統的架構，而公司所開發的Zynq UltraScale+MPSoC具備多路訊號重組、波束成形與AI融合能力，使其在未來通訊演進中具備差異化優勢。公司以自主研發的多核心平行處理器 MAPP 平台（最高2 TOPS）為核心，將影像處理與AI邊緣運算整合於單一晶片架構，支援AI神經網路推論，可精準對應行車、居家安防與智慧相機市場對「低功耗＋AI即時辨識」的高需求。

廣告 廣告

除了影像AI，傑霖科技同步進軍高附加價值的「通訊 AI」領域。公司開發的高速通訊模組整合Xilinx Zynq UltraScale+FPGA與高速光纖介面，並加入高效邊緣運算加速引擎，可進行多重RF訊號融合與智慧識別，應用於無線通訊、測試設備、航空與國防情境。

傑霖科技的高速通訊模組已獲國內廠商採用，並持續深化國防自主與軍民合作專案；公司未來也將複製該專案模式至亞洲及歐美軍民雙用市場。根據調研機構Market Research Future指出，全球軍用發射接收模組市場至2034年將以年複合成長率4%增長，而公司目前在全球軍用嵌入式系統市占率僅 0.15%，仍有相當大的成長空間。

調研機構Precedence Research亦指出，全球AI相機市場CAGR達22.81%（2024~2034）；Grand View Research預估智慧居家安防在2025~2030年的CAGR達20.7%。在國防及通訊領域，AI融合趨勢明確，軍用嵌入式系統維持約4%年增，前景穩定樂觀。公司未來將聚焦「低功耗＋AI＋快速喚醒」的差異化技術方向，董事長梁春林表示，結合影像與通訊雙主軸，強化國際市場推廣，並期望在全球 AI 視覺與國防升級浪潮中持續擴張版圖。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／輝達、美光齊飆帶頭衝！費半勁揚1.1% 日韓股同步補漲

台股盤前／美股假期行情點火、AI多頭不退 台股開盤拚延續漲勢！

薪水沒動、股市又晃 近6成民眾年終只敢想這數字！

AI股洗刷不是人人撐得住 它擁金融170萬股民青睞！

