深耕ESG 台鹽再奪TCSA金獎

台鹽公司董事長丁彥哲（右）與總經理李杰翰（左）率團隊深耕ＥＳＧ，二０二五年再度奪下ＴＣＳＡ金級。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台鹽公司深耕ＥＳＧ（環境、社會、治理）再創佳績！年末交出亮眼成績單，不僅蟬聯「二０二五ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」永續報告類金級獎，創下累計「八金一銀」的輝煌紀錄，穩居傳統製造業標竿；旗下「台鹽生技健康店」亦獲頒「一一四年台南市商業服務業ＥＳＧ概念店」認證。

由台灣永續能源研究基金會主辦的ＴＣＳＡ台灣企業永續獎，素有「台灣企業永續奧斯卡」之稱，是國內評估企業ＥＳＧ績效最具公信力的指標。台鹽今年再度榮獲「永續報告類─傳統製造業第二類金級獎」，肯定其在非財務績效揭露與治理韌性的高標準，也象徵七十年老字號企業在氣候風險應對、永續策略深化及利害關係人溝通上的轉型成功，持續擦亮綠色招牌。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，台鹽長期依循聯合國ＳＤＧｓ指標，並接軌ＧＲＩ、ＳＡＳＢ、ＴＣＦＤ等國際準則，致力強化資訊透明度與治理韌性。蟬聯金級獎不僅是榮耀，更證明台鹽在全球氣候變遷趨勢中，具備穩健的競爭動能與長期價值。

除了總部治理表現卓越，台鹽更將永續觸角延伸至產品與第一線服務。在台南市政府經濟發展局主辦的第三屆「台南市商業服務業ＥＳＧ概念店」評選中，「台鹽生技健康店」通過嚴格審查，正式取得ＥＳＧ概念店認證，成為製造業成功跨足永續零售的示範典範。

台鹽生技健康店在環境面（Ｅ）導入ＰＣＲ、25％ ｒＰＥＴ環保瓶器，推出無瓶標水，並透過「自備環保袋、買永續商品送點數」機制引導綠色消費；社會面（Ｓ）則深入社區舉辦健康講座與檢測服務，守護鄰里健康；治理面（Ｇ）著重友善職場，提供優於勞基法的休假制度與目標獎勵，落實員工關懷。

今年台鹽產品面也伸入宮廟，推出考試祈福水，深受有考神的開基玉皇宮和台灣府城隍廟喜愛。另外，還有與開基王皇宮合作的鹽麴麵和鹽皂，不但享譽人界，也享譽神界。