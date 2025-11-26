深藍選區變天？新竹縣長民調「贏過」藍營3人選 鄭朝方：非靠數字做事

記者羅欣怡／新竹報導

九合一大選明年（2026）登場，艾普羅（全名：艾普羅行銷市場研究股份有限公司）」今（26日）針對新竹縣長選舉發布最新民調，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方領先藍營的陳見賢、徐欣瑩以及林思銘。鄭朝方今日也首度對外回應投入選戰的可能性。

新竹縣副縣長陳見賢27日就要舉行記者會，正式宣布投入新竹縣長的選戰，同黨的林思銘、徐欣瑩雖都有意角逐，但也都以「黨意」優先，還要再看黨內的初選機制。

根據艾普羅所做的民調顯示，現任竹北市長鄭朝方面對藍營陣營三組潛在候選人立委徐欣瑩、立委林思銘、現任副縣長陳見賢皆取得領先。

對此，鄭朝方今日受訪時表示，自己還是會把治理竹北市的工作做好，「就像是我腳上的鞋子，總是充滿著泥濘，待會還是持續要去看建設，也就代表一件事情，因為我現在是竹北市長，我要把我任內的每一項承諾都把它完成」。

鄭朝方說，現在距離選舉還有一段時間，國民黨有他們的初選機制，也都予以尊重和祝福，自己身為竹北市長、同時也是縣黨部主委，也會持續發掘出優秀人才，「現在我首要的目標，就是把沒完成的建設和政策要更加的完善，要更佳、更美。」

媒體持續追問，若民進黨徵召會義不容辭嗎？鄭朝方一度顯得為難，笑答「這問題好難喔！」接著又說，目前還是會先把市長工作做好，最近有蠻多民調，「我想民調只是一時的，不管是什麼樣的結果，我覺得應該要讓人民有感受比較重要，就是把事情做好，我們也不是靠數字決定要做什麼事。」

註：此民調執行單位為艾普羅行銷市場研究股份有限公司，調查的地區與對象以設籍在新竹縣，年滿20歲以上的選民為調查對象，調查日期為2025年11月20至22日，時間則為晚班18：00至21：30。共完成1070份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差±3.0個百分點。

