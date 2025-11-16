深藏不露！賴清德街舞賽大秀Locking 凱道變舞台三意義曝
即時中心／顏一軒報導
總統賴清德今（16）日上午主持總統盃街舞決賽開幕式，傍晚將親自出席決賽現場觀戰，為來自全台北中南各地的街舞好手加油。為表達對總統盃街舞的重視與支持，日前在影片《追夢事務所》透露「跳舞不行，但擺姿勢可以」的賴總統，今在開幕式不只「擺姿勢」，更親自上陣小秀身手，與運動部長李洋一起跳以Locking基本動作串連起來的「手勢舞」，大方展現近日練習成果，可以說是賴總統為此次賽事特別準備的「驚喜彩蛋」。
賴清德致詞時表示，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出一個屬於自己的宇宙。所以一方面推廣街舞，一方面也要鼓勵創作；舉辦總統盃街舞大賽，決賽地點在總統府前廣場，就是把過去追求民主的政治場域，獻給全國人民舉辦運動賽事。
據了解，此次總統盃街舞決賽在凱道上盛大登場，亦是從街舞文化強調的自由、平等、創造、活力等精神出發。第一，展現全民運動精神。街舞不分年齡、性別、場域，此次總統盃街舞吸引全台北、中、南各地超過五百組街舞好手們報名，參與對象從學生、社會人士、初學者、身障者到專業舞者都共襄盛舉，參賽者的多元性正彰顯賴總統舉辦總統盃初衷，致力推動台灣全民運動。
第二，以國家力量支持街舞運動。總統盃街舞決賽搬到總統府前，說明國家對街舞文化的重視，要以國家的力量，具體支持台灣街舞文化的傳承與發展。
第三，對多元價值的呼應。「霹靂舞」（Breaking）於2024巴黎奧運中首次被列為競賽項目，是史上第一個被列入奧運的舞蹈項目，當時奧委會認為「霹靂舞」已成為當代多元文化的代表運動，符合奧林匹克精神中強調的自由平等價值。
總統盃街舞也正是以此理念出發，讓凱道從政治場域中解放，不再只是政治符碼的標的，讓府前廣場透過藝文與運動相關活動更加敞開，真正屬於每一個台灣人民，同時也是透過向街舞文化致敬，表達對台灣自由民主、平等多元價值的具體呼應。
原文出處：快新聞／深藏不露！賴清德街舞賽大秀Locking 凱道變舞台三意義曝
更多民視新聞報導
後悔了？宏都拉斯總統大選 2候選人想跟台灣復交
吳思瑤開戰《聯合報》！專欄竟稱沈伯洋「享受中共拉抬」 她回擊了
從籃球到街舞 賴清德力推「全民運動」文化
其他人也在看
總統盃街舞賽賴清德「小試身手」 李洋脫口：羽球吃醋了！｜#鏡新聞
總統盃街舞對決賽今天(11/16)在總統府前登場！總統賴清德與運動部長李洋都出席，還在現場秀Locking的經典動作，炒熱現場氣氛。賴總統表示，要把過去追求民主的政治場域獻給全國人民，舉辦運動賽事；李洋則開玩笑說，政府重視街舞文化，有點重視得太快，連羽球都覺得吃醋。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 3 小時前
新聞幕後／Drop the beat！總統盃街舞決賽登凱道 背後三大象徵意義
賴清德總統今（16）日上午出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會時表示，政府推廣街舞、鼓勵創作，歡迎全國舞者齊聚凱達格蘭大道參賽，也象徵將過往追求民主的政治場域，轉化為全民共享的運動舞台。據了解，此次總統盃街舞決賽在凱道上盛大登場，也是從街舞文化強調的自由、平等、創造、活力等精神出發，同時背後凸顯三大象徵意義。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
總統盃街舞賽跳上凱道 總統肯定民主場域變全民賽事
總統盃街舞決賽今天(16日)上午在總統府前凱達格蘭大道上登場，賴清德總統親自出席開場記者會，並表示，街舞是一種自由的語言，他很高興看到決賽場合在過去追求民主政治場域的總統府前廣場，現在則是獻給全國人民舉辦運動賽事。 經過全台各分區賽事後，2025總統盃全民運動街舞大賽在16日於總統府前凱道上舉辦決賽。賴清德總統及運動部長李洋都親自出席開賽記者會。 賴總統表示，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出屬於自己的宇宙。政府推廣街舞一方面也是鼓勵創作。總統更表示，這次決賽辦在總統府前廣場別具意義。總統：『(原音)我們要推廣街舞一方面也要鼓勵創作，所以我們舉辦總統盃街舞大賽，而且決賽地點特別在總統府前廣場，就是把這個過去追求民主的政治場域來獻給全國人民來舉辦運動賽事，大家贊成嗎？』 總統也指出今年街舞大賽有分U15、U18還有社區媽媽以及長輩，因為總統盃就是全民運動的主場，「要比賽就來總統盃比」。他也感謝運動部跟文化總會以及評審老師和所有參賽者一起參與，希望未來賽事一年比一年盛大。 運動部長李洋則表示，從總統盃就可以看到賴總統對運動的重視，從去年孫振擔任奧運掌旗官到中央廣播電台 ・ 11 小時前
真假？黃國昌稱「TPP內參民調」藍白新北都贏 蘇巧慧回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導民眾黨主席黃國昌近期聲稱，依據黨內所做內參民調，在藍白整合後，無論是由他御駕親征新北市長，亦或是由國民黨籍台北市副市長李四川上陣，都將擊敗民進黨擬參選人蘇巧慧。對此，蘇巧慧今（16）日回應，無論民調數字高低，都會當成參考。蘇巧慧今日與現任新北市副市長劉和然同場出席「2025年（第四屆）中醫嘉年華」，並於行程中接受媒體聯訪。針對黃國昌自稱民調勝過蘇巧慧一事，蘇表示，她自己在大街小巷穿梭、走訪，過去這一年來，可以感覺到愈來愈多市民，不只是認識而且支持她，「這點我非常非常的感謝」。她不諱言，現在有很多民調，但其實人選根本就還沒有就定位，因此無論民調數字高低，她都會參考，最重要的是還是把握每一個機會，就像今天一樣，讓更多人認識自己，也希望他們能喜歡、支持蘇巧慧，給她一個機會。另，針對前一個場合（板殯公祭）中有遇到李四川，是否有看到他的團隊一事，蘇巧慧則說，「剛剛的場合其實是蘆洲大廟的主委母親離世，我們都去致意，所以這是一個大家都簡單、肅穆、莊重的場合，剛剛彼此之間並沒有太多的交談，也不適合，團隊我想大家都盡量精簡」。蘇巧慧並強調，市政的工作很多，作為政治工作者日常的例行事務也非常多，大家不必刻意解讀。原文出處：快新聞／真假？黃國昌稱「TPP內參民調」藍白新北都贏 蘇巧慧回應了 更多民視新聞報導自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了藍2026硬推他不妙？綠營女力「居強勢位」命理師說了是否要公布？昔曝新北市長內參民調 黃國昌回應了民視影音 ・ 9 小時前
穿越巷口挨罰 女批警「自行想像.推論」違規舉發
昨(15)日晚間9點多，新北市鶯歌區文化路上，一名女子和朋友走在路上，違規穿越巷口遭到開罰，女子事後上網發文，認為員警用推論想像對他們硬開單。而警方調出路口監視器，表示兩人確實有違規，而且執法員警當時...華視 ・ 9 小時前
夏花餐室主廚Joseph攜手遊牧女廚Gayatri 雙廚四手餐會譜當代印度美食之歌
【陳揚盛／綜合報導】以當代視角呈現印度多元地方料理聞名的「夏花餐室」，將於11/21、11/22迎來開業後首場雙廚四手餐會，客座的印度新銳女主廚 Gayatri將古老發酵智慧融入料理之中，夏花餐室主廚Joseph則以國際化的精準技法與美學，勾勒現代印度料理的細膩輪廓。這套由13道精采餐點架構堆疊的主廚套餐，鋪陳了印度南部海岸的鮮、森林採集的野味、家庭廚房發酵罐的秘密與街頭巷尾庶民美食的香氣，帶領食客體驗傳統與創新並存的印度菜，雙廚四手餐會套餐每人2980元+10%，同步提供印度特色精釀啤酒組成的餐酒搭配 (200元/6 杯)，讓味蕾的「新印度」體驗更加完整。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前
詐騙無孔不入！余政憲親曝當縣長也被詐 直說「有夠漏氣」
行政院會13日通過詐欺犯罪危害防制條例修正草案，出手加重詐欺刑責，前內政部長、神腦國際董事長余政憲全國走透透宣導防詐，今（16）日透露被詐騙得逞親身案例，他說，雖然「有夠漏氣」，但一定要讓大家知道詐團「道高一尺、魔高一丈」，全民遏止反詐。神腦科技文教基金會「AI樂鄰學苑」長年深入社區推行健康講座，余自由時報 ・ 9 小時前
率跨黨派立委出訪巴拉圭 江啟臣：南美洲最堅定盟友
[Newtalk新聞] 立法院副院長江啟臣今（16）日上午代表院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團啟程前往美國及巴拉圭。江啟臣表示，台灣與巴拉圭邦誼逾68年，巴國在多邊場合長期支持台灣，是我國在南美洲最堅定盟友，此次跨黨派代表團訪問將進一步鞏固雙邊友誼。 這次訪團成員涵蓋朝野三黨，包括國民黨呂玉玲、洪孟楷、黃健豪；民進黨莊瑞雄、吳沛憶、郭昱晴；以及民眾黨張啓楷。 江啟臣表示，他特別感謝巴拉圭國會參、眾議院的正式邀請，指出「巴拉圭等候我們一年，今日代表韓國瑜院長率跨黨派議員回訪，深具意義」。訪問期間將與國會領袖及政要會晤，並視察雙邊在教育、醫療、農業等領域的合作成果，並提升立法院國會外交的實質效益，持續強化台灣與理念相近國家的合作關係。 訪團另將赴美國底特律出席北美洲台灣商會聯合總會活動，並拜會聯邦及地方政要，與台商及產業代表交流，關注台美合作與經貿議題。查看原文更多Newtalk新聞報導彰化企研40週年藝文聯展 名家高光隆墨寶成亮點凱道化身街舞舞台 賴清德：把民主場域獻給全民運動新頭殼 ・ 9 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
冬盟》對1位台灣隊火球男沒輒⋯ 日本監督透露打爆台灣奪冠秘話
日本社會人隊監督川口朋保今年9月亞錦賽率隊以11：0打爆台灣隊，勇奪2連霸，但川口仍看見台灣隊和南韓隊有不少好投手，直言明年在名古屋舉辦的亞運不好打，「要怎麼樣從台韓手中得分，有點煩惱⋯」亞錦賽台灣隊在超級循環賽推派張峻瑋大戰日本社會人，他繳出4局無失分，可惜退場後球隊遭逆轉，最終以2：3輸日本社會自由時報 ・ 6 小時前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 1 天前
LED股王無預警停工！近萬坪廠房遭法拍23億元
LED股王無預警停工！近萬坪廠房遭法拍23億元EBC東森新聞 ・ 1 天前
中風不是突然發生！「5大前兆」身體早就警告你 醫：這些症狀出現1分鐘都不能等
很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好常春月刊 ・ 12 小時前