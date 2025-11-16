深藏不露！賴清德街舞賽大秀Locking 凱道變舞台三意義曝

即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（16）日上午主持總統盃街舞決賽開幕式，傍晚將親自出席決賽現場觀戰，為來自全台北中南各地的街舞好手加油。為表達對總統盃街舞的重視與支持，日前在影片《追夢事務所》透露「跳舞不行，但擺姿勢可以」的賴總統，今在開幕式不只「擺姿勢」，更親自上陣小秀身手，與運動部長李洋一起跳以Locking基本動作串連起來的「手勢舞」，大方展現近日練習成果，可以說是賴總統為此次賽事特別準備的「驚喜彩蛋」。





賴清德致詞時表示，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出一個屬於自己的宇宙。所以一方面推廣街舞，一方面也要鼓勵創作；舉辦總統盃街舞大賽，決賽地點在總統府前廣場，就是把過去追求民主的政治場域，獻給全國人民舉辦運動賽事。

據了解，此次總統盃街舞決賽在凱道上盛大登場，亦是從街舞文化強調的自由、平等、創造、活力等精神出發。第一，展現全民運動精神。街舞不分年齡、性別、場域，此次總統盃街舞吸引全台北、中、南各地超過五百組街舞好手們報名，參與對象從學生、社會人士、初學者、身障者到專業舞者都共襄盛舉，參賽者的多元性正彰顯賴總統舉辦總統盃初衷，致力推動台灣全民運動。

第二，以國家力量支持街舞運動。總統盃街舞決賽搬到總統府前，說明國家對街舞文化的重視，要以國家的力量，具體支持台灣街舞文化的傳承與發展。

第三，對多元價值的呼應。「霹靂舞」（Breaking）於2024巴黎奧運中首次被列為競賽項目，是史上第一個被列入奧運的舞蹈項目，當時奧委會認為「霹靂舞」已成為當代多元文化的代表運動，符合奧林匹克精神中強調的自由平等價值。

總統盃街舞也正是以此理念出發，讓凱道從政治場域中解放，不再只是政治符碼的標的，讓府前廣場透過藝文與運動相關活動更加敞開，真正屬於每一個台灣人民，同時也是透過向街舞文化致敬，表達對台灣自由民主、平等多元價值的具體呼應。







