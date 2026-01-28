深藏烏來DNA！從部落走向國際 新北獲原民文化館全國雙料「優等」獎

新北原住民族行政局團隊與市長大合照。(圖/新北市政府原民局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

象徵全國30座原住民族文化館年會的「114年輔導原住民族文化館期末工作會報暨頒獎典禮」日前召開，其中，新北市烏來泰雅民族博物館勇奪「114年度評鑑優等銀賞獎」、「文專人員優等銀賞獎」，雙料獎項肯定讓泰博館成為全國表現最傑出館舍之一。新北市原民局今(28)日於市政會議中獻獎，與市長侯友宜及市府團隊一同見證泰博館二十年來的努力與成果。

新北市原民局指出，由新北市原民局轄管的泰博館，自2005年開館以來，長期聚焦泰雅族群文化的研究、展示與推廣，是全國少數以單一族群為核心敘事的原住民族博物館，並長年穩居全國原住民族文化館年度入館人次之首。114年適逢開館二十週年，館方策劃紀念特展，以多媒體螢幕結合泰雅織紋意象，設計互動式織布機，帶領觀眾以身體參與文化學習。此次獲獎，評審委員認為，展覽整體完成度高，內容兼具在地脈絡與族群精神，也指出泰博館已展現穩定成熟的館務能量，能即時回應歷年建議並有效內化為常態工作，充分顯現執行力與持續進化的能力。

114年，泰博館在烏來區辦理逾九十場文化推廣活動，包括與在地編織協會合作開發「串珠手作體驗包」，讓族人透過雙手延續技藝、傳承記憶；也和烏來文化健康站合作，辦理弓織技藝分享會，蒐集耆老記憶中的部落故事，使博物館成為攪動記憶、連結世代的重要場域。並且透過「烏來日日」、「部落小旅行」等專案，更進一步將文化推廣結合在地產業與旅遊經濟，發揮文化館舍作為公共平台的社會責任。

泰博館榮獲優等殊榮。(圖/新北市政府原民局提供)

本次泰博館文物保存維護人員—蘿法•尤命，於年度評比中獲得「優等」獎項，等同第一線實務人員的專業能力與對地方社群的了解，受到肯定。過去一年，館員在調研「泰雅族貝珠長衣」時，於走訪耆老家過程中，不僅發現珍藏多年的貝珠衣與綴鈴衣，更主動協助製作無酸保存盒，提供更妥善的保存環境。這樣的行動，除了展現對文化資產的守護，更是陪伴與尊重文物擁有者的具體展現，讓博物館不只是文化的保存者，也是部落記憶的同行者。

新北市原住民族行政局局長Siku Yaway林瑋茜表示，泰博館每一項成就，皆是來自多年累積與團隊、社群共同投入的成果。二十年來，館方一步步展現高度專業能量，更在族群文化推動與公共服務實踐之間，取得溫柔而堅定的平衡。市長侯友宜也強調，市府未來將持續支持泰博館的永續發展，深化人才培力、促進跨館合作、強化在地連結，期盼在既有基礎上持續創新，成為全國文化館舍發展的重要典範。