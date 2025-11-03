深蹲百下！小四女童作業未完遭補習班師體罰 家長怒：是羞辱（示意圖:shutterstock/達志）

新北市林口區1名小學4年級女童因作業未完成，遭補習班教師當眾罰深蹲百下，哭著返家向母親傾訴，母親憤而在臉書社團發文控訴，引發家長與網友群起撻伐。新北市教育局證實接獲通報，3日派員稽查，確認當日約有4名學生遭體罰，涉事教師已於10月31日離職，補習班因未依規定通報將被裁罰10萬元並限期改善，教育局強調「體罰零容忍」。

該名母親在1日深夜於地方社團貼文指出，女兒放學後哭著回家，說在某語文補習班因作業未寫完，被老師罰「深蹲100下」，她氣憤痛批：「這不是教育，是羞辱！」並指女兒僅9歲，「這樣的體能懲罰，大人都不一定撐得下來」，直言要為孩子捍衛權益。該文引起上百則留言，許多家長怒斥此舉是赤裸裸的體罰，恐導致兒童肌肉拉傷、橫紋肌溶解甚至急性腎衰竭，呼籲「立刻退班並報警蒐證」。

教育局表示，10月31日晚間即接獲通報，並於今（3）日派員前往稽查。初步調查發現，該名教師於10月29日上課時，因學生未交作業，以「一科未完成深蹲20下」作為懲罰，導致4名學生被迫下蹲。教育局指出，該教師已於事件發生後離班，相關資料已移送社會局依《兒童及少年福利與權益保障法》調查，並要求補習班全面清查是否有其他受害學生，同時通知學校啟動輔導機制，關懷受影響學生身心狀況。

另經稽查發現，補習班未依規通報教職員異動，且在知悉教師不當對待學生後仍未依法通報，違反《補習及進修教育法》，因此裁罰10萬元並要求立即改善，後續也將列入不定期複查重點。

教育局嚴正強調，體罰行為零容忍，已要求業者加強教職員正向管教與法治教育，督導補習班建立安全友善的學習環境。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

