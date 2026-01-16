深陷爛泥動彈不得！2電纜工困6米深涵洞 花蓮消防救援

花蓮縣鳳林鎮長橋路一處下水道涵洞內日前發生施工人員受困意外，有2名電纜工進入涵洞牽引光纖作業時，下半身陷入厚重淤泥動彈不得。警消獲報後趕赴現場，經過近一小時救援，終於將2人順利拉出，所幸身體均無大礙。

花蓮縣鳳林鎮長橋路一處下水道涵洞內日前發生人員受困意外。（圖／中天新聞，下同）

鳳林分局表示，9日中午12時17分左右接獲報案指長橋路旁涵洞內有人受困，員警立刻到場並通報消防支援。到場發現受困的是光纖電纜工程人員李姓男子及王姓男子，2人進入地下涵洞牽引光纖作業時，下半身陷進厚重淤泥，完全動彈不得。

警方指出，先前鳳林地區因馬太鞍溪潰堤淹水，多處通訊管線設備損壞，施工人員為搶修恢復通訊，冒險進入積滿淤泥的涵洞，不料受困。涵洞內爛泥堆積，救援人員幾乎無法靠近，先派員進洞確認2人暫無立即生命危險後，才展開救援行動。

救援人員在外部合作幫助下，將繩索綁在長背板慢慢送入洞內，讓受困者抓住固定，但2人身體大半深陷泥中，一度難以脫困。救援人員不斷提醒，鞋子卡住就放棄，甚至建議脫掉褲子脫身，但泥濘緊卡，連褲子都無法脫下。

救援人員只能讓受困者一點一點自行鬆動下半身，外部人員反覆拉、放。經過近1小時救援，2名施工人員終於在下午1時20分左右順利脫困。警方表示，2人受困位置距離洞口約6公尺，地點偏僻，若非同事知道2人進洞施工，後果恐怕不堪設想。

