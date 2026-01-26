深陷痘痘地獄！口服A酸從根本抑制油脂 助你重拾美肌





【NOW健康 辰蘊如／新北報導】大學四年級的小雯，臉上的囊腫型痘痘讓準備拍畢業照的她充滿焦慮，看著同學們開心地挑選拍照濾鏡，她卻只能躲在角落，擔心再強的美顏功能也無法修飾滿臉紅腫的痘疤。試過各種抗痘產品但青春痘依然頑強地駐守在臉上，直到嘗試口服A酸，她才終於敢把臉「正大光明」的攤在陽光下。



口服A酸療程 發揮抗痘功效



雙和醫院皮膚科翁子玉醫師指出口服A酸的學名為Isotretinoin，是維他命A的衍生物，也是皮膚科醫師用來治療嚴重青春痘的重要處方藥物。當其他傳統療法效果不佳時，口服A酸往往能扮演關鍵角色；這種藥物能從多面向對抗青春痘包括皮脂分泌過度、毛囊角化異常、痤瘡桿菌感染與發炎反應等常見成因。其中最核心的作用，在於能夠使皮脂腺明顯收縮，讓過度旺盛的油脂分泌顯著減少。由於痤瘡桿菌主要依賴皮脂生存，當皮膚出油量降低，細菌自然難以大量繁殖。

此外，翁子玉醫師表示口服A酸還能促進角質細胞正常分化，改善毛孔阻塞問題，並具備抑制發炎反應的功效，從根本調理容易長痘的膚質。根據衛生福利部食品藥物管理署核准的適應症，口服A酸專門用於「傳統療法無效之嚴重痤瘡」，療程通常持續4至6個月並依據患者體重計算累積劑量，才能有效降低復發機率。



正確服用方式 重要注意事項



口服A酸的服用方法看似簡單，實則有許多細節需要留意。台灣法規明確規範「口服A酸只能由具備皮膚科專科資格的醫師評估後開立」，患者必須在簽署同意書並充分了解可能副作用後才能開始療程，因此無法自行在藥局購買。



翁子玉醫師提醒療程期間需要定期抽血監測肝功能與血脂數值，確保用藥安全。由於口服A酸具有嚴重致畸胎性，女性患者在治療前一個月、整個療程期間以及停藥後至少一個月內，都必須採取有效避孕措施；此外，服藥期間與停藥後一個月內不可捐血，以免藥物經由輸血影響他人。



此外，翁子玉醫師建議患者也要特別加強防曬與保濕，因為藥物會使皮膚對紫外線更為敏感，同時皮脂腺與黏膜分泌減少會導致肌膚、嘴唇、鼻腔與眼睛感到乾燥，可使用護唇膏、保濕乳液與人工淚液來緩解不適。只要遵循醫囑正確服用，定期回診追蹤，多數患者都能順利完成療程，讓頑強的痘痘問題獲得長期改善，重拾光滑細緻的肌膚。



