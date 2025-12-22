深陷貪腐風暴 西班牙總理桑傑士政黨地方選舉大敗
西班牙總理桑傑士(Pedro Sánchez)所領導深陷醜聞的「社會勞工黨」(Socialist Party)，21日在埃斯特雷馬杜拉(Extremadura)的地方選舉中遭遇慘敗，極右派「民聲黨」(Vox)在這場選舉中大獲全勝。
領導著少數全國執政聯盟的「社會民主黨」，一直受到腐敗和性醜聞指控的困擾，而這場在西南部農村地區舉行的投票，被視為該黨整體前景的指標。
「社會民主黨」在65席的地方議會中僅贏得18席，較之前的28席大幅下降，創下他們在埃斯特雷馬杜拉地方選舉史上最差的結果。
「社會民主黨」曾在該地區執政數十年，但保守派「人民黨」(Popular Party, PP)2023年在「民聲黨」支持下拿下了執政權。
「人民黨」發起這次投票，希望能獲得多數席次。儘管他們在21日的選舉中再次以29席領先，卻仍未取得多數。
選舉結果意味著「人民黨」將再次依賴「民聲黨」的支持通過立法。「民生黨」的席次則從5席增加為11席。
西班牙地方政府掌控著教育、醫療、基礎設施和文化等關鍵政策領域。
這是自法院下令桑傑士前高級助理阿巴洛斯(José Luis Ábalos)因涉嫌在公共合約授予過程中收取回扣，必須出庭受審以來，西班牙舉行的首場地方選舉。
總理夫人葛梅茲(Begoña Gómez)和桑傑士的弟弟大衛．桑傑士(David Sánchez)也面臨貪汙指控。
大衛．桑傑士預計將在明年5月與其他10名被告一同出庭受審，罪名是影響力操弄(influence peddling)。另外這10名被告包括「社會勞工黨」的埃斯特雷馬杜拉自治區區長候選人加拉爾多(Miguel Ángel Gallardo)，他稱21日的選舉結果「非常糟糕」。
社會勞工黨最近數週還因涉嫌未能解決高階男性官員的性騷擾問題而受到抨擊。
隨著21日的投票，安達魯西亞(Andalusia)、亞拉岡(Aragon)和卡斯提亞－雷昂自治區(Castile and Leon)等地區也將在2026年上半年舉行地方選舉。(編輯：鍾錦隆)
