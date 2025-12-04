深陷「賣我」傳聞 字母哥無碰撞受傷退場傷勢曝光

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

密爾瓦基公鹿今（4）日驚傳噩耗，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在首節一次無碰撞情況下突然倒地，隨即退場。他雖能自行走回休息室，但步伐明顯不適，公鹿第一時間宣布本場不會回歸，後續確認證實為小腿拉傷，嚴重程度仍待進一步評估。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在首節一次無碰撞情況下突然倒地，隨即退場。（圖／美聯社）

更敏感的是，這起受傷事件發生前僅數小時，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）才爆料字母哥與經紀人已與球團高層討論「是否留隊」的問題，他也在社群刪光了和公鹿隊相關的貼文引發大家討論。對此總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽前嚴正否認，強調：「我要再說一次，Giannis從未要求被交易，也沒有任何關於他未來的對話。」

比賽前，字母哥與總管霍斯特（Jon Horst）都未對相關報導作出回應，而這次傷勢也讓輿論焦點瞬間轉向他的健康。現年30歲的字母哥本季表現依舊強勢，場均 30.6 分、10.7 籃板、6.4 助攻，命中率高達63.9%，是公鹿攻守兩端不可或缺的核心，能否保持健康才是他現在需要面對的最大課題。



