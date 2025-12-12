深黑色恐胃潰瘍！「5種大便狀態」自測

▲醫師表示，正常人1到3天排便一次都是可接受的。（示意圖／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 許多人腸胃不好、經常腹瀉，懷疑是腸道內壞菌過多，其實腸道菌是相當複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發。醫師說，正常人1到3天排便一次都是可接受的；主要觀察的是糞便顏色、粗細、型態，像是如果呈現「深黑色」，可能是有胃潰瘍；如果是全暗紅色糊便，則要小心腸道發炎出血等問題。

振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻說，腸道菌主要附著在腸黏膜的絨毛層，存在於大腸和小腸。然而由於小腸內食物經過時間短，且擁有大量消化酶和鹼性環境，不利於細菌生長。相比之下，大腸食物停留時間長，營養消化酶較少，更適合腸道菌的生存。

黃任嫻指出，腸道壞菌的產生原因可能是因為吃到「含病菌」的食物可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加；還有黏膜發炎損傷，因為自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡。

至於過度使用抗生素，也可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

▲排便時持續幾週有解不乾淨的感覺，也變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則需懷疑腸癌的可能性。（示意圖／取自pixabay）

但要如何進行自我檢測腸道健康，黃任嫻說，正常人1到3天排便一次，都是可接受的次數，不宜過度在意排便的次數，應該主要觀察糞便的顏色、粗細、型態，還有解便時合併其他症狀。

黃任嫻指出，如發現糞便顏色呈現「深黑色」，則可能有「胃潰瘍」等情況；但若是「全暗紅色糊便」，可能有「腸道發炎出血」等問題；而粗細正常的「黃色糞便」帶有血塊，則可能是痔瘡的問題。

但如果排便時持續幾週有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則需懷疑腸癌的可能性。

黃任嫻說明，假設糞便顏色正常，但一星期至少有一天有排便不適的狀況，如便秘或腹瀉等，加上不明原因的腹部絞痛，並持續3個月以上，則可能是大腸激躁症作崇。

黃任嫻建議，民眾發生以上情況時，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，以避免延誤病情或導致惡化。

