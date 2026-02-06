深V透視禮服超吸睛！徐凱希坦言：後悔一部位沒早點處理

徐凱希首次戶外尾牙主持，以透視深V禮服亮相成為全場焦點。（圖／翻攝自徐凱希IG）





從《我愛黑澀會》出道的徐凱希，在綜藝與主持領域表現亮眼，近日首度挑戰戶外尾牙主持便引發關注。她在IG分享當天造型，胸前透視設計加上亮眼直角肩線條，貼文至今已累積1.5萬人按讚。

水藍深V禮服亮相 後悔一處沒提早做！

徐凱希在IG分享當天造型，只見她身穿水藍色深V短禮服，上半身以銀色亮片馬甲搭配透膚薄紗設計，若隱若現的剪裁展現自信曲線，下半身則是層層堆疊的夢幻紗裙，甜美中帶點性感。她腳踩銀色厚底高跟鞋，修長美腿一覽無遺，對鏡頭俏皮眨眼，整體造型兼具少女感與成熟魅力。

此外，她也大方秀出前陣子飛往南韓施作的「直角肩」成果，笑說「人生最後悔的就是沒有早一點做！」肩頸線條更顯俐落，狀態極佳，照片曝光後迅速吸引大量網友按讚。

回憶尾牙主持經歷 獎金狂翻20倍

除了外型成為焦點，徐凱希先前主持的另一場遊戲公司尾牙經歷，也同樣讓她印象深刻。她表示，那是自己首次主持遊戲公司尾牙，沒想到現場驚喜連連，抽獎獎金一路加碼，甚至「翻倍再翻倍」，最後直接翻到20倍，台上台下齊聲倒數，氣氛嗨到最高點。

她也笑說，在幸運轉盤環節中，每轉一次都讓人屏息以待，「我比得獎的人還緊張」，看到老闆出手如此大方，忍不住直呼：「真的會讓人想直接投履歷來上班！」



