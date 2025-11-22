淵源流長 海內外陳氏宗親齊聚陳德聚堂歡慶50週年

慶祝成立50週年，臺南市陳氏宗親會以古禮三獻大禮祭祖，場面莊嚴隆重。（圖：陳氏宗親會提供）

歡慶臺南市陳氏宗親會成立50週年，市定古蹟明統領府陳德聚堂建祠360年，臺南市陳氏宗親會理事長陳衫潤、陳德聚堂主任委員陳百棟，以及來自海內外各地的陳氏宗親代表，今（22）日齊聚陳德聚堂，以古禮三獻大禮祭祖，場面莊嚴隆重。

臺南市陳氏宗親會傳承歷史悠久，是陳姓子孫們的重要資產，特別的是，台南地區陳姓祖先許多淵源，與明鄭時期開發有關，如陳永華總制、陳德聚堂先祖陳澤統領、學甲中洲先祖鄭成功姑丈陳一貴運糧官、佳里南勢角先祖鄭氏時代兵部贊擊陳秉（炳輝）……等。

宗親會理事長陳衫潤表示，回到50年前創會地陳德聚堂舉辦祭祖儀式，意義非凡，海內外宗親代表及世界陳氏宗親總會、台北市陳德星堂齊聚臺南，躬逢盛會，希望透過海內外陳氏宗親的交流，讓血脈永續傳承，也鼓勵更多年輕世代加入，讓宗親會薪火相傳、生生不息。

陳德聚堂主任委員陳百棟指出，他是開台祖統領公陳澤將軍的第12代子孫，很榮幸能與來自世界各地的陳氏宗親齊聚，共同見證祖德流芳、薪火相傳。他強調，今日相聚不僅是為了慶祝，更是代表家族精神的延續，也藉此盛會凝聚宗親情誼，相互扶持、共榮發展。

三獻大禮祭祖結束，於富霖宴會館舉行50週年慶祝活動，會場恭請陳姓先祖開漳聖王陳元光、忠順王陳邕及開基永華宮陳永華總制（諮議參軍）等三尊陳姓祖神金尊，具千年歷史的忠順王陳邕神主亦一同坐鎮，見證臺南市陳氏宗親會50週年紀念歷史性的一刻。（陳婉玲報導）