混亂的2025年 評民進黨執政下的政治烽火與社會悲劇

台灣2025年代表字「罷」，說明綠營主導的大罷免，如何困擾了台灣社會一整年。就在2025年進入尾聲，賴政府再祭出不副署、大法官人數不足硬要開會等玩弄憲法伎倆，令人不勝唏噓。賴政府執政一年半，在總統得票數與國會席次雙少數的現實下，執政者本應如臨深淵，以謙卑溝通化解朝野對立。但回首過去一年，台灣政壇非但沒有和解跡象，反而陷入了一場場由執政者主導的、近乎毀憲亂政的政治浩劫，引發社會深層的動盪與不安。

民進黨政府在國會失去優勢後，並未遵循「少數服從多數」的民主常軌。行政院長卓榮泰上任以來，竟將《憲法》中屬萬不得已的「覆議權」當成家常便飯，提起次數打破行憲以來的歷史紀錄。更令人瞠目結舌的是，當立法院依法三讀修法，行政院竟鑽憲法巧門，拋出所謂的「不副署」、「不執行」法案等極端手段。這種視法治如無物的作法，實已跨越了權力制衡的紅線，走向獨裁的邊緣。

從「大罷免」到「不副署」的權力偏執，執政黨把政黨政治的制衡當戰場。回顧「大罷免大失敗」，早在在野立委就職前，綠營便已動念如何透過罷免手段強行翻轉國會生態。這種「輸不起」的政治報復，輔以檢調單位大舉搜索在野黨部的司法威嚇，讓台灣在長達半年的時間內陷入罷免與反罷免的內耗。雖然多數被罷免案最終闖關失敗，但其留下的族群對立與社會撕裂，已成為國家發展進步的最大障礙。

政治上的烽火，必然延燒至社會底層。民進黨長期以「統獨標籤」與「抗中保台」作為政治動員的提款機，將不同立場的人士妖魔化。這種將社會區分為「敵我」的極端操作，不僅滲透了職場與家庭，更在無形中摧毀了人與人之間的信任。

當社會充斥著被刻意煽動的仇恨與不信任，溫暖的鄰里互助便被冰冷的對立取代。北捷煙霧彈與汽油彈恐怖攻擊案件死傷慘重，舉世震驚。警方查扣的大量武裝與嫌犯縝密的預謀，揭示了極端暴力背後的社會病態。這種無差別殺人事件的頻發，與近年來台灣政治環境中「標籤化、仇恨化、敵對化」的氛圍會不會有一定的關連？當政府帶頭以敵意對抗異見，便為反社會人格的滋生提供了肥沃的土壤，讓偏激個體將社會當作發洩情緒的戰場。

權力不應是鬥爭的工具，而是造福人民的公器。民進黨政府若繼續無視「少數執政」的現實，執意以操作憲政手段對抗民意、以仇恨言語撕裂族群，最終必將遭到民意的唾棄。

邁向新的一年，我們期待執政者停止政治對立，尊重國會監督，並將精力轉向利益社會福祉。唯有停止製造敵意，建立理性的對話空間，台灣才能從動盪中恢復和諧，避免更多的社會悲劇在仇恨的灰燼中誕生。

