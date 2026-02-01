混充台茶價差大 檢嚴打難堵漏網之魚

近年查緝防堵境外茶混充台茶奏效，混茶事件明顯減少。 示意圖。聯合報資料照片

為防境外茶混充台灣茶，高檢署二○二二年成立「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」，定期公布查緝成效，近年坊間混茶事件已大幅降低。

台灣茶界多年前興起一股「洗產地」歪風，越南、泰國等地茶混充台灣產高山茶、包種茶、烏龍茶，流入市面販售，還有茶行拿去比賽獲獎。

高檢署督導小組引入「秘密客」制度，由高檢署提供經費，指揮司法警察購入可疑茶品送茶改場鑑定，檢方再指揮查緝。二○二三年發動兩波專案掃蕩，當年查獲率由百分之廿三下降至百分之十八，也無出現境外茶參賽事件。

檢方對付境外茶王牌，是農業部茶改場開發出的「多重元素檢驗方法」，透過分析不同產地的土壤中微量元素特徵，可有效鑑別出台茶與境外茶。該方法自二○二二年由衛福部公告為正式檢驗方法，鑑定結果等同鐵一般證據。

檢警這次查獲ＴＷＧ混充茶，也是警方兩度派員至台北一○一專櫃，各以一○九○元購入五十克凍頂烏龍送驗，檢方分別在二○二二年十二月及二○二四年二月收到茶改所鑑定報告，才收網搜索約談。

茶改場副場長邱垂豐說，國外茶人工成本較低，價格較親民，是進口茶在市場上具競爭力原因之一；台灣年產約一萬四千噸茶葉，供不應求，去年進口茶數量超過二萬噸，若清楚揭露產地與內容，口味符合消費者喜好，不會有問題。

另一位茶場專家說，近年食安會報小組結合研究單位與檢警單位加強查核，茶改場開發產地驗證技術也在運用，仍有業者涉險，主因是「價差真的很大」。

農業部二○二三年起，依農產品生產及驗證管理法，將茶葉納入強制溯源品項，凡國產茶葉須依法標示產地，並提供溯源農糧產品條碼或產銷履歷、有機標章以便追溯。

經濟部官員說，廠商出口貨品以我國為原產地並檢附文件申請及使用產證，如確以虛偽不實方式申請或使用產證，貿易署將依據貿易法處六萬元以上三百萬元以下罰鍰，或停止其一個月以上一年以下輸出、輸入或輸出入貨品；情節重大者得廢止其出進口廠商登記。

