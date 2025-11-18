混凝土車等紅燈「漏一坨」! 害騎士慘摔「犁田」
中部中心／邱俊超 苗栗報導
苗栗銅鑼鄉中興工業區，17日傍晚發生一起驚險車禍，一輛預拌混凝土車滲漏，掉出的混凝土，害得一名機車騎士輾壓摔車「犁田」受傷，差一點還遭後方汽車撞上。
汽車行經路口時，綠燈緩慢起步，右邊一輛機車通過，就在車頭前大約1公尺突然犁田摔車！汽車駕駛差點撞上，嚇得趕緊停車，到底發生麼事？下車查看，機車騎士連人帶車摔倒"吃土"，真的是吃土，地上居然有一坨混凝土。
機車騎士在汽車車頭前約1公尺處突然犁田摔車 汽車駕駛險些撞上（圖／翻攝畫面）
銅鑼消防分隊員郭育銘：「傷者為一名男性機車騎士，疑似壓到土石堆後自摔，導致左腰及左手掌有疼痛情形。」還好騎士意識清楚，送上救護車就醫。地上一整條砂石，在路口處還直接厚厚一整坨，害得騎士犁田！警方調閱路口監視器，17日下午5點多，一輛預拌混凝土車在銅鑼中興工業區中興路與縣道128線停等紅燈時，混凝土從車槽滲漏出來，綠燈後，混凝土車駕駛就起步，直接左轉往銅鑼鄉市區方向離去。沒多久下班時間，張姓騎士下班經過慘摔。
混凝土預拌車行經道路滲漏混凝土導致普重機車駕駛摔車受傷（圖／翻攝畫面）
銅鑼分駐所所長楊旭中：「疑因路面有混凝土導致(機車駕駛)摔車受傷，經酒精檢測駕駛並無飲酒情事，調查發現一輛混凝土預拌車，於行經該路段時有滲漏混凝土情事，導致普重機車駕駛摔車受傷。」警方通知肇禍的混凝土車劉姓司機到案，聲稱因按錯按鈕造成滲漏，警方依道交條例開單告發，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。
混凝土預拌車行經銅鑼中興工業區中興路與縣道128線停等紅燈時疑誤觸按鈕滲漏 導致機車騎士行經慘摔（圖／翻攝畫面）
更多民視新聞報導
勇虎戰車演習＂零件噴飛馬路＂ 自行車隊壓過摔倒6人送醫
狗突然衝出來! 騎士撞上摔車 黃狗翻滾數圈"逃逸"
傷口照護學問多 醫師解析8種常見急、慢性傷口照護重點
其他人也在看
中古電動車銷售速度最快！研究顯示：因為收購價「近乎悲劇」…
中古電動車銷售速度最快！研究顯示：因為收購價「近乎悲劇」…SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Lexus IS300h 三度小改款車價喊漲！F Sport 車型漲最兇
Lexus IS 車系是品牌四門轎跑車，9 月時推出第三次小改款，換上類似新世代 ES 的家族識別，車內則有雙 12.3 吋螢幕，日本預計明年 1 月推出，日媒已率先得知車型編成與售價，三個車型不但全都漲價，其中 F Sport 車型大漲 11 萬元台幣。自由時報汽車頻道 ・ 21 小時前
Hyundai Tucson L 小客車「高性能油電」正式上路
HYUNDAI 汽車總代理南陽實業宣布，TUCSON L 小客車自今年 10 月起正式開始交車。TUCSON L 過去以小客貨車身分深受市場青睞，如今「高性能油電」小客車的推出，更讓消費者與營運車主同時享有中型休旅的乘坐舒適、智慧安全與節能效益；並依規定可申請計程車與多元計程車等營運用途，將行車體驗與接單效率推向新標準。小客車車型編成與建議售價如下表 : 車型 建議售價 1.6Turbo GLT-A NT$111.9萬 1.6Turbo GLT-B NT$122.9萬 1.6Turbo-Hybrid GLTH-A NT$121.9萬 1.6Turbo-Hybrid GLTH-B NT$131.…CarFun玩車誌 ・ 1 天前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 1 天前
福特經典車款正式停產 27年傳奇走入歷史
福特經典車款正式停產 27年傳奇走入歷史EBC東森新聞 ・ 1 小時前
光陽X-Tera 350都市越野兩相宜！Kymco米蘭車展帶來全新跨界黃牌大羊
Kymco光陽機車在2025米蘭車展（EICMA 2025）正式發表全新「X-Tera 350」，是一款融合城市通勤與越野探險精神的跨界速克達。原廠強調其強悍的動力、高規格配備與先進科技，成為品牌DT-X系列之後的新旗艦級冒險車款，鎖定Honda ADV 350等級距市場。地球黃金線 ・ 1 天前
2025 米蘭車展｜Honda CB1000GT旅行車發表！V3R概念實現、更多E-Clutch技術下放！
儼然成形的全新CB1000宇宙對Honda來說或許是本世代最重要的幾個分支，繼2024 EICMA 米蘭車展發表CB1000 Hornet，稍早的八耐與移動展亮相CB1000F外，2025 EICMA米蘭車展中Honda也正式發表了CB1000GT，同時V3R概念架構也轉換為可實動的概念車樣貌，還有更進一步擁抱市場、破圈拓展消費族群的酷洛米聯名展示？更多元的現代化本田已然成形。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
婦推嬰兒車過馬路遭撞！ 直行車未禮讓還肇逃
新北市 / 綜合報導 新北市新店區一名婦人，日前推著嬰兒車過馬路，因為路口分別是閃光黃燈及紅燈，她因此快步穿越，沒想到一輛直行轎車沒有禮讓，直接開過去還擦撞到嬰兒車，讓婦人嚇了一大跳。有網友在底下留言，這輛車疑似之前也有違規紀錄，多次被檢舉。民眾提供影片，這輛車曾經逆向闖入車道，害得他差點摔車，如今在新烏路上又違規，所幸嬰兒沒事，但婦人肩膀不舒服，目前已經驗傷並完成報案，警方也將通知肇事車主到案說明。婦人推嬰兒車快步穿越馬路，下一秒一輛直行車開過，撞到嬰兒車，婦人被嚇得原地愣住，肇事車竟然沒停下好傻眼，換個角度看，轎車呼嘯而過，嬰兒車被撞開還好沒有倒，婦人趕緊走到路邊，查看嬰兒是否受到驚嚇或受傷。附近居民說：「天天都在過(馬路)，那個也不行，我們要過去的時候，它(車輛)一直過去過去，我手就把它擋了，我說我要過。」驚悚瞬間就發生在新北市新店區，新烏路一段路口，昨（16）日下午，62歲林姓婦人推嬰兒車走斑馬線，轎車不禮讓撞上還肇逃，民眾目擊幫忙以車追人想攔阻，無奈沒追上，記者羅立安說：「記者實際回到現場，發現這個路口都是閃紅燈的狀態，如果民眾想要安心一點過馬路，可以選擇先按下這個按鈕，之後等待號誌變成綠燈再做通行。」影片在網路發酵，眼尖網友比對車牌，發現這台車疑似多次違規，事發在8月底一樣在新烏路一段。機車一過彎緊急剎車，因為眼前這車囂張逆向闖入車道，騎士差點摔車，但駕駛不停不理還落跑，今年9月10月，同一台車也接連被舉發，網友說把烏來山路當廚房在開，這次擦撞嬰兒車，好險嬰兒沒大礙，但婦人因右肩不適，前往醫院驗傷並報案，警方也將通知車主到案說明。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
油電主力版本回歸！2026 Toyota Corolla Altis Hybrid GR Sport 試駕
在節能當道、油電車款逐漸成為主流的時代，Toyota Corolla Altis Hybrid GR Sport也扮演著極具戰略意義的角色，作為台灣市場的中堅主力，在延續品牌一貫的節能、耐用與保值形象之下，透過GR性能品牌的調校精神，為這款家用房車注入更強烈的駕馭靈魂。這不僅是外觀的運動化升級，更是一場從內而外的駕馭質變，在油電車的高效節能之外，加入更豐富的動態操控層次，讓熟悉的Corolla Altis在穩健中多了幾分熱血，使「家用」與「駕馭」在同一車款中找到完美平衡，成為當前房車市場中最具代表性的全能選項。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前
最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷
即時中心／徐子為報導今（16）日下午5點許，高雄市楠梓區發生一起重大傷亡車禍，1名73歲男子駕車先是衝撞一輛紅色機車後，失控又撞向待轉區的8台機車，造成9人送醫，其中1名傷者在送醫搶救後仍宣布不治。楠梓警分局調查，73歲的陳姓男子今天傍晚5時許駕車行經土庫一路陸橋，下橋後，欲右轉清豐二路360巷，當時直行下橋的機車男騎士反應不及當場撞上，陳翁的轎車隨後暴衝至機車待轉區。當時在待轉區的8輛機車被陳的轎車如打保齡球般衝撞，讓現場機車東倒西歪，還有一輛機車卡在肇事轎車頭下，事故現場機車倒一排，零件散落一地，場面狼藉。高雄警消說明，今天17時12分發生1起楠梓區土庫一路車禍救護案，消防局出動6車14人前往搶救，現場為1自小客車與多輛摩托車發生車禍，到場無人受困，均意識清楚，共9名患者（5男4女）由本局救護人員處置後送醫。據悉，陳姓駕駛經酒測，未有飲酒情事。但其中一名林姓傷者今晚傳出不幸傷重宣告不治。詳細肇事原因，仍有待後續釐清。據了解，肇事的陳姓男子家就住在附近，土庫一路陸橋下橋時禁止右轉至清豐二路360巷，陳翁違規部分，警方將依法開罰，肇責待交通大隊分析釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷 更多民視新聞報導TWICE下周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待國1虎尾段「3車連環撞」 19歲男乘客遭拋出車外身亡新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」民視影音 ・ 1 天前
【怎能不愛車】全球限量、不說產量！BMW 50週年特仕版超神秘
BMW 3系正式邁入半百，品牌直接端出重磅級的M340i xDrive 50週年紀念版慶生，把五十年來的經典回憶一次濃縮在這款特仕車裡。這次的外觀選色不是一般3系看得到的，而是向E21到E90等早期世代致敬的五款復古車色，全都帥得讓老車迷心臟直接爆擊。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
電動車需求疲軟， 福特德國Explorer、Capri製造 工廠被迫裁員 1000 人
福特（Ford）將在其位於德國科隆的電動汽車工廠裁員多達 1000 人，以應對歐洲電動車需求低於預期。原本福特Firesta生產工廠在耗資10億美元進行改造後，用以生產Explorer 和 Capri 兩款休旅車，但實際銷售能力遠低於其產能。汽車日報 ・ 1 天前
XPEL推出改色車漆保護膜，解鎖風格與防護新境界。多款高級色彩、質感選擇與10年保固！
長久以來，汽車愛好者在追求車身色彩個性化時，往往需在昂貴的烤漆重塗或缺乏耐用性的傳統改色膜之間做出取捨，而隨著車主對個性化車色與車漆長效保護的需求日益提升，全球汽車防護領導品牌 XPEL 宣布在台正式推出全新「改色車漆保護膜」（COLOR PPF），以兼具風格與防護的創新科技，開啟汽車包膜個性化色彩與頂級防護的新篇章。此款產品延續 XPEL 在車漆保護膜領域近 30 年來的專業技術，並進一步解鎖多彩車漆風格，以兼具風格與防護的創新理念，為想讓愛車煥然一新、展現個人風格的車主，帶來色彩更耀眼、性能依舊頂尖且持久的全新體驗。XPEL 改色車漆保護膜系列共推出 16 款靈感源自原廠車色的高級色彩，並提供亮光、消光與金屬光澤三種質感選項，滿足不同風格偏好的車主需求。告別透明車漆保護膜的單一選擇，XPEL改色犀牛皮以16款靈感源自原廠車色的高級色彩，提供業界領先的10年保固，展現自然協調且不失個性的風格。改色車漆保護膜的上市進一步完善了 XPEL 汽車保護膜的產品陣容，也是車主們引頸期盼以久的產品。從透明到彩色車漆保護膜、內飾保護膜、汽車隔熱紙，到前擋玻璃保護膜，XPEL 以創新科技引領汽車保護CARLINK鏈車網 ・ 20 小時前
Volvo歲末祭百萬大禮！入主享「低首付、零利率」多元購車優惠再抽「北歐極光自由行」
承繼北歐斯堪地那維亞的文化精髓與人文薈萃，Volvo汽車帶給消費者的是獨樹一格、簡約典雅的風尚豪華感受。為回饋廣大車主的支持，於指定期間內購買Volvo全車系任一車款，不僅可享低首付、零利率等多元購車財務方案外，凡於2025年11月1日起至2026年2月9日期間掛牌之車主，還可參加總價值達20萬元之「北歐極光自由行」抽獎活動，讓更多喜歡Volvo的消費者，以輕鬆且彈性的方式，體驗北歐品牌所代表的純粹駕馭與安心守護，更有機會親遊蘊育Volvo的北歐大地。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
堅持在現實面前完全不值錢！傳特斯拉Tesla正在考慮搭載Apple CarPlay...
堅持在現實面前完全不值錢！傳特斯拉Tesla正在考慮搭載Apple CarPlay...SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
全國首款油電機車 PGO 威力125 榮獲第34屆台灣精品獎
全國第一台油電機車 PGO 威力125 榮獲 第34屆台灣精品獎 殊榮，PGO 摩特動力再次以卓越的造車工藝與創新技術，為台灣機車產業寫下新里程碑。這項榮耀不僅彰顯 PGO 在製造品質上的堅強實力，更象徵台灣在油電機車領域的技術進步與創新能量。 PGO 摩特動力機車自創立以來，秉持著「沒有最好、只有更好」的造車理念，連續 22 年榮獲台灣精品獎，為機車產業樹立技術與品質標竿。 這次 威力125 結合 PGO 自主研發的 AI智能雙動力系統，成功將「油車的動力」與「電車的節能」完美整合，打造出能源局認證一級節能，每公升可跑 65.6 公里的冠軍油耗表現，威力125 絕對是兼具性能與經濟性的新世代…CarFun玩車誌 ・ 1 天前
普發1萬元怎麼花？普利司通雨季換胎推限時保固再加碼回饋
政府即將普發1萬元現金，加上東北季風報到、台灣正式進入雨季，濕滑路面帶來的行車風險同步升高，台灣普利司通 (Bridgestone) 為協助車主提前備戰雨季，特別推出「安心保固，限時加碼」活動，提供一年道路損壞保固，還能再領500元7-11電子禮券，車主不妨把這筆「小確幸」投資在最實際的安全升級上。地球黃金線 ・ 1 天前
「保齡球式」衝撞待轉區 73歲男駕駛撞8機車1死8傷
高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區昨(16)日下午5點多，一名73歲老翁開車經土庫一路，他從陸橋下來，想要右轉進巷子，沒想到撞到直行的機車，接著又撞上待轉區的7輛機車，造成9人受傷，有人被拖行，有人骨折、挫傷，其中一人傷勢嚴重，急救後還是宣告不治！！監視器畫面拍下，直行中機車遭到一輛轎車撞上後，緊接著車輛持續往前，撞擊待轉格內的機車騎士。遭撞的機車騎士，倒地不起，現場散落車輛零件等雜物，一片狼藉。華視新聞記者林柏睿說：「這些機車其實它的車頭板金零件，都是有出現變形甚至毀損的一個情況。」遭撞的騎士們，共9人，分別被送往醫院救治，但當時，遭到撞擊的50歲男騎士，送醫後宣告不治，遺留現場的車輛，車殼後照鏡全被撞斷，可見當時撞擊力道，並不小。記者VS.附近住戶說：「(就是剛剛車禍的東西喔)對，剛那個警察，叫我先放這邊。」附近住戶說：「他不快就像撞球這樣，先撞一輛又撞一輛。」事故發生在昨(16)日下午5點多，73歲陳姓男駕駛，從高雄楠梓區土庫一路陸橋行駛而下，就在右轉過程，先是與直行機車，發生擦撞，接著疑似為了回正車輛，又撞上路旁待轉區的7輛機車，有人被撞得倒地不起，還有騎士被拖行，分別有骨折及擦挫傷情形。記者VS.肇事駕駛說：「沒有暴衝，我就順順的開下來要開到慢車道，(車速有比較快嗎)慢慢的。」楠梓分局交通分隊小隊長郭正雄說：「陳姓駕駛未飲酒情事。」陳姓駕駛未飲酒，警方初步排除駕駛酒駕，只是釀成1死8傷事故意外，陳姓駕駛後續也被依照，過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，將要查明，詳細事發經過。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
愛玩車／和泰推洗車地圖 全台破百據點線上選
愛玩車／和泰推洗車地圖 全台破百據點線上選EBC東森新聞 ・ 18 小時前
福斯深陷財務危機 全球新車計畫恐全面凍結
德國汽車巨頭Volkswagen正面臨近十年來最嚴峻的財務挑戰。由於全球汽車市場成長放緩、生產成本攀升，以及美國延續的高額關稅衝擊，VW的資金壓力逐漸浮上檯面。原本應在上週通過的多項重大投資案，如今全部被集團董監事會延後審批，這不只是會影響旗下品牌的未來產品，更可能使全球近百座工廠的現代化進程停滯。內部人士透露，董監事會對目前財務狀況信心不足，在未看見更明朗的營運方向前，不願批准這些攸關生存的巨額支出。Volkswagen正面臨近十年來最嚴峻的財務挑戰，品牌未來的車款，可能會因這場資金風暴而陷入「全面卡關」。據德國媒體報導，福斯在2026年的投資計畫中，面臨約110億歐元（約台幣3,973億元）的資金缺口。原本集團規劃在未來五年投入1600億歐元（約台幣5.8兆元）用於研發、工廠現代化及新世代電動車平台，但如今這筆預算顯然無法覆蓋所有需求。這項投資案不僅會決定哪些車型能順利投入量產，更將影響哪些工廠能獲得升級與維護。如果投資案持續延宕，不僅VW內部的產品開發將被迫放緩，其上下游供應鏈也會因訂單與生產規劃的不確定性而陷入停擺。簡言之，Volkswagen系列未來的車款，可能會因這場資金風Carture 車勢文化 ・ 13 小時前