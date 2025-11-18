混凝土車等紅燈「漏一坨」! 害騎士慘摔「犁田」

中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗銅鑼鄉中興工業區，17日傍晚發生一起驚險車禍，一輛預拌混凝土車滲漏，掉出的混凝土，害得一名機車騎士輾壓摔車「犁田」受傷，差一點還遭後方汽車撞上。

汽車行經路口時，綠燈緩慢起步，右邊一輛機車通過，就在車頭前大約1公尺突然犁田摔車！汽車駕駛差點撞上，嚇得趕緊停車，到底發生麼事？下車查看，機車騎士連人帶車摔倒"吃土"，真的是吃土，地上居然有一坨混凝土。





混凝土車「漏一坨」！ 騎士慘摔險遭追撞險象環生

機車騎士在汽車車頭前約1公尺處突然犁田摔車 汽車駕駛險些撞上（圖／翻攝畫面）

銅鑼消防分隊員郭育銘：「傷者為一名男性機車騎士，疑似壓到土石堆後自摔，導致左腰及左手掌有疼痛情形。」還好騎士意識清楚，送上救護車就醫。地上一整條砂石，在路口處還直接厚厚一整坨，害得騎士犁田！警方調閱路口監視器，17日下午5點多，一輛預拌混凝土車在銅鑼中興工業區中興路與縣道128線停等紅燈時，混凝土從車槽滲漏出來，綠燈後，混凝土車駕駛就起步，直接左轉往銅鑼鄉市區方向離去。沒多久下班時間，張姓騎士下班經過慘摔。





混凝土車「漏一坨」！ 騎士慘摔險遭追撞險象環生

混凝土預拌車行經道路滲漏混凝土導致普重機車駕駛摔車受傷（圖／翻攝畫面）









銅鑼分駐所所長楊旭中：「疑因路面有混凝土導致(機車駕駛)摔車受傷，經酒精檢測駕駛並無飲酒情事，調查發現一輛混凝土預拌車，於行經該路段時有滲漏混凝土情事，導致普重機車駕駛摔車受傷。」警方通知肇禍的混凝土車劉姓司機到案，聲稱因按錯按鈕造成滲漏，警方依道交條例開單告發，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。





混凝土車「漏一坨」！ 騎士慘摔險遭追撞險象環生

混凝土預拌車行經銅鑼中興工業區中興路與縣道128線停等紅燈時疑誤觸按鈕滲漏 導致機車騎士行經慘摔（圖／翻攝畫面）









