混凝土車輾機車！ 雙胞胎「兄死弟傷」 接工廠家業夢碎

台中市 / 綜合報導

台中市烏日區，發生混凝土車輾壓雙載機車，造成23歲蘇姓雙胞胎兄弟一死一傷的悲劇，死者是騎機車的哥哥，據了解兄弟倆家裡開設工廠，家人有計畫栽培他們日後接手家族企業，哥哥還曾經代表國家參加國際技能競賽，獲得優勝，沒想到一場意外，讓正要起步的人生畫下句點。

這是2024年，代表我國參加國際技能競賽的中華台北代表隊，出賽的情況，蘇姓雙胞胎哥哥說：「這不僅是比賽，更是熱血與榮耀的交織。」其中銑床項目的選手，蘇姓雙胞胎哥哥，在比賽中獲得優勝，頒獎時爸爸媽媽開心上台和他一起合照，頒獎典禮司儀說：「爸爸媽媽今天也來了，對不對，好，一起來慶祝。」

哥哥獲獎後，也在總統府獲得賴清德總統接見，雙胞胎家裡開設工廠，父母親栽培他，就是要讓他日後接手家業。昨(11)日下午一點多，雙胞胎哥哥騎車載著弟弟，經過台中烏日區溪南橋附近，和一輛預拌混凝土車發生碰撞，機車卡在車頭下，兄弟倆都被壓在後輪，救護人員到場救出左腳被壓傷的弟弟。

但哥哥頭部嚴重受創，明顯死亡，當時父母親到場，看到眼前的慘狀，哀傷得說不出一句話。蘇姓雙胞胎哥哥，平常也喜歡騎自行車，他就讀台中一所科技大學，產學訓模式專班四年級。

弟弟就讀產學合作專班，家裡有計畫栽培，按部就班學習，他們白天在家裡開的機械工廠實習，假日到學校上課，兩人再四個月就要畢業。沒想到就在哥哥生命即將發光發熱的時刻，突然畫下句點，留給家人無限哀痛。

