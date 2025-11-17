混合戰向北極圈蔓延 海纜安全風險增

記者廖子杰／綜合報導

英國《金融時報》16日報導，近期鄰近北極圈國家的領袖紛紛示警，俄羅斯等潛在對手的混合戰威脅日益加劇，正逐步自波羅的海向北蔓延，其中包括對海底網路電纜的破壞行動。

報導說，過去數月以來，歐洲各地頻傳遭混合戰威脅影響，包括波羅的海網際網路與電纜被破壞、多國領空遭侵犯等，目前人口稀少的北極地區尚未傳出重大事件，但部分歐陸國家官員懷疑，某些攻擊可能已悄然發生，只是未被察覺。

法羅群島總理約翰尼生表示，丹麥與格陵蘭計畫在兩地之間鋪設新的數據電纜，法羅當局正持續和雙方洽談，希望讓這條新電纜行經法羅群島，提升其對潛在攻擊的防禦韌性。

約翰尼生說，「當你身處北大西洋中央的一座孤島，你便十分脆弱」，法羅現在主要依靠2條通訊電纜，若同時受到攻擊，「我們將與世隔絕」。他並透露政府已提議與挪威和歐盟同步制裁2間「可能從事間諜活動」的俄國漁業公司，這與烏俄戰爭無關，而是為防範混合戰攻擊威脅。

出身格陵蘭的丹麥國會議員拉森則說，格陵蘭的主要海底電纜系統，一段連接加拿大，一段連接冰島，興建額外電纜能確保一旦其中一條受損，其餘電纜仍可維持通訊不中斷。

約翰尼生等北極圈國家領袖警告，北極潛在混合戰威脅與日俱增。（達志影像／歐新社資料照片）