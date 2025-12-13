混合戰威脅大增 德召見俄大使抗議

記者施欣妤／綜合報導

德國外交部12日表示，已召見俄羅斯駐德大使涅恰耶夫，抗議俄方涉及大幅增加的混合戰威脅，包含散布假訊息、間諜活動、網路攻擊與從事破壞行為。

「德國之聲」報導，德國外交部發言人吉瑟表示，俄國對德國進行網路攻擊、假訊息等行動的目的，是為「分化社會、煽動不信任、製造對立，削弱人民對民主制度的信任」，而愈來愈多證據指向莫斯科當局，因此德方決定召見俄大使表達抗議。

吉瑟指出，去年8月針對德國航空安全發動的網攻，可明確歸咎於與俄國軍事情報機構有關的駭客組織「APT28」所為。另外，德方也確信，俄羅斯透過「風暴-1516」（Storm-1516）組織，製造與散布網路假訊息，試圖干預德國近期聯邦選舉，以促進俄國利益。該組織去年開始逐漸活躍，主要目標是影響西方國家選舉。

俄羅斯駐柏林使館發布聲明否認，稱上述指控「毫無根據且荒謬至極」。不過，除了德國，多個歐盟國家也已對俄國的混合戰威脅發出警告，包含不明無人機持續侵擾比利時等國家的機場與軍事基地，嚴重影響歐洲安全。

德國指控俄網攻影響飛安並干擾大選，已召見大使抗議。圖為柏林布蘭登機場。（達志影像／美聯社資料照片）