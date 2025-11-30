混合編班惹議 桃園特教擬設國小部

民進黨市議員黃崇真指出，桃園是六都中僅有1所特教學校，且是唯一沒設國小部的直轄市，造成特教缺口。教育局回應，已逐年增設特教班級，並請桃市特教學校評估增設國小部可行性。（呂筱蟬攝）

桃園市特殊教育班每年增班幅度全國第一，但國小集中式特教班多採「混合障礙編班」，造成老師教學與管理壓力，且桃園是六都中僅有1所特教學校，又唯一沒設國小部的直轄市，造成特教缺口。市府教育局回應，已逐年增設特教班級，並請桃市特教學校評估增設國小部可行性。

民進黨市議員黃崇真說，桃市的國小集中式特教班多採「混合障礙編班」，初衷是行政效率與資源整合，然而不同障礙類別學生在認知能力、溝通方式、行為模式等方面有顯著差異，有家長反映，特別是心智障礙與其他障礙類別在同一班級，造成同學間嚴重干擾，也讓老師在班級教學和管理上變得極具挑戰性。

教育局指出，依特殊教育法，高中以下學校及幼兒園得設特殊教育班，分巡迴輔導班、分散式資源班、集中式特殊教育班，國小集中式特教班安置身障學生人數上限10人，每班編制2名特教教師及1名教師助理員，提供優於普通班教師編制及低於普通班的學生人數。

另外，國小集中式特教班分智能障礙類、不分障礙類及聽覺障礙類，桃市共77班，每班除師生比依法最高為1：5外，皆設置1名教師助理員，如有特殊情形，可向教育局申請增加助理員。而桃園特教學校設有國中部與高中部，學生數共284人，將請校方評估增設國小部可行性。

教育局也說，桃市特教班111學年度至114學年度分別增設25班、42班、45班和47班，累計增班達159班，幅度全國第一，盼持續提供較佳的特教服務品質。