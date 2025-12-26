混搭復古與工業超有個性!20坪新成屋打造剛剛好的平靜生活

編輯 張若蓁｜圖片提供 九日室內裝修設計

室內坪數20坪的新成屋，是由九日室內裝修設計剛落成的新作。本案居住成員為2位大人，設計師將復古風格與工業元素相融，透過材質的堆疊與空間感的重建之下，在小空間中取得機能、美學與空間感間的平衡，打造出剛剛好的平靜生活。

原玄關存在穿堂煞疑慮，在裝修時在朝窗處豎起一道水波紋玻璃屏風，透光不透影，化解疑慮兼顧採光。落塵區分野藉由異材質地坪界定，一旁樑下由穿鞋椅、鞋櫃與展示平台填滿，深灰色特殊漆的基底，在木質中注入理性。沿著櫃體進入客廳，淺灰色電視牆接續而下，在充盈日光的照映下，體現窗明几淨的畫面。懸浮電視櫃選用木格柵，透氣通風又能調和視覺。開放式餐廳以餐邊櫃跳色，細膩優雅的翡翠綠磁磚，展現豐富畫面，玻璃門片櫃體滿足展示需求，整座櫃體有如耐人尋味的藝術端景。多功能空間採以純白搭配深栗色，延續整體的色彩語彙。虛實交錯的收納櫃體被巧妙安置於樑下，完整滿足收納機能。窗邊抬升的地坪，提供日常休憩、閱讀，亦能作為臨時客房使用；而下方保留的彈性空間，更在無形中擴增了收納可能，讓小坪數也能運作得游刃有餘。



主臥室在入口旁配置了一日衣櫃與專屬手錶收納櫃，與床鋪及主收納系統之間形塑出順暢俐落的外出動線。簡約的留白語彙勾勒出輕盈無壓的睡眠氛圍，呈現低調卻耐人尋味的靜謐質感。



建築本身的樑柱結構鮮明、存在感強烈。設計師於裝修時以柔和的弧形修飾手法巧妙轉化量體，不僅淡化了樑柱的突兀感，也為空間引入更具流動性的視覺節奏。

