混搭風型塑讓生活慢慢安放的療癒住宅，美型展示收納X輕奢中島傳達絕佳品味

懂享受、有品味的屋主，希望新家能實現心中理想的美好樣貌，購入室內32坪的新成屋後，委託專業設計，充分溝通需求與期望後，設計師以「光，是空間的語言。」為設計核心，透過混搭風格的自由調性，將古典優雅與現代簡約完美融合，琉璃吊燈的折射光影、木質地坪的溫潤質感、牆面留白與弧形線條的柔美轉折，構築出一處讓生活慢慢安放的療癒居所。



玄關以米灰色磁磚與客廳木地板劃分場域，玄關半高櫃提供收納與展示需求，燈光聚焦於藝術畫作，營造精緻的迎賓氛圍，全身鏡方便整理儀容，反射的特性延展了玄關的視覺景深。開放式的公領域，客廳串聯中島餐廳，視覺開闊，柔和的奶油色調結合溫潤木質紋理，大面落地窗日光灑落，空間寬敞舒適怡人。客廳電視牆懸浮設計，製造層次與輕盈感，對稱的收納櫃體，以白色線板門片呈現新古典的優雅語彙，與右側簡約的電視牆形成對比，豐富空間表情，巧思規劃弧形展示區，型塑視覺端景，櫃體下方的藤編門片，挹注自然氣息。餐廳連接L型中島，擴大使用檯面，中島石材檯面傳達輕奢感，內嵌收納櫃及紅酒櫃，整合落地電器櫃，造型雅致的精緻吊燈，為用餐或小酌的情調加分。線條優美的弧形黑色玻璃門，勾勒出新古典美學的典雅氣韻。

主臥以淺灰色圍塑寧靜的休憩空間，床頭背牆加入木質，延續公領域調性，整體感一致，對稱的時髦金屬壁燈，為夜間閱讀照明，橫樑下方連續性的衣櫃，滿足海量衣物收納，讓空間保持簡潔的面貌。次臥以低飽和粉嫩色鋪陳，原木色的背牆、家具與開放式層板，美觀與機能兼備。

巧用過道空間，規劃櫃體，可展示精美包款或飾品，透明玻璃減少塵埃堆積，取物更便利。後方則為一日衣櫃吊掛區，滿足不同使用需求。

