混氫發電、氫能儲能齊步走！台電氫能示範藍圖曝光

台電董事長曾文生。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕台電明年成立80週年，今舉辦「電力未來式-114年台電綜合研究所研究試驗成果展」，展出我國電力研究重鎮「綜合研究所」多達60項電力研究成果。因應淨零，台電在去碳燃氫發電與氫能儲能展開最新計畫，其中，去碳燃氫發電預計2028年可擴大到5MW機組測試，完成混氫發電20%目標。

與前瞻技術相關的「去碳燃氫」也展示最新成果。小型機組部份，台電與中研院在2023年合作，成功讓技術走出實驗室，當時是串接65kW混氫型微氣渦輪發電機，台電確定將規模升級，預計2028年在興達電廠可展開到5MW等級機組，可擴大測試，混氫發電從10%拉到20%的新里程碑，估計每小時可減少90公斤碳排。

台電展出出混氫發電成果。(記者林菁樺攝)

高雄興達電廠已是台電的混氫發電示範基地，2023年由興達三號機改裝設備進行混燒，以5%氫氣比例取代天然氣，到今年最高混燒比例已來到15%，針對氫減碳效益，台電補充，因氫氣單位體積的熱值比天然氣低很多，以15%氫氣比例來看，約可減碳約5%，未來比例是否再提升，台電說明，仍要看產氫規模測試結果，大型機組的難題在於氫氣來源，目前仍是向民間買氫氣，透過槽車輸送。

另外，國內首座MW級「氫能儲能示範系統」，透過電解產氫技術為核心，將整合光電、儲能、氫氣儲存設施與槽車的示範系統，可做為綠電製氫技術試驗場域，加速我國氫能技術發展和應用推廣；台電補充，這是業界能專計畫，目前 已經決標，初期選定在南部光電場進行，但還沒正式確定是哪個場域，計畫預計於2027年完成。

台電董事長曾文生在致詞則提到，明年是台電的80周年，挑戰是越來越多，從火力轉向各種電力，並再次提到AI時代有龐大的電力需求，光是2個機櫃AI資料中心用電就相當於台電大樓整棟大樓的用電量，而市區光拉電纜就不容易，讓台電將退休的副總都說「退休前事情變這麼多」，尤其台電近年的研發支出等預算大幅提高，就能看出忙碌程度。

曾文生也期盼外界可給台電多一點轉型空間，才可以做到創新，若台電很多工作都必須要提前布局，這也是台電綜合研究所的重要任務。

