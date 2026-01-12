《混沌少年時》歐文庫柏成為最年輕金球獎得主 第83屆金球獎揭曉

迷你影集《混沌少年時》歐文庫柏，年僅16歲成為金球獎電視類男配角最年輕得主。（東方IC）

金球獎的世代交替，不光只發生在電影類的音樂劇／喜劇類最佳男主角，連電視類也締造了新的世代崛起，那就是Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence），年僅16歲的歐文庫柏（Owen Cooper），奪下男配角獎，成為該獎項有史以來最年輕的得主。

成為倍受矚目的得主，歐文庫柏謙虛地表示，「我還是個學徒，我每天都在學習，我還在向所有坐在我前面、身邊的每一位學習。」至於這齣影集飾演他爸爸、也是幕後編劇與監製之一的史蒂芬葛拉漢（Stephen Graham） ，拿下迷你影集及電視電影類最佳男主角，他感謝妻子參與這齣影集的製作，還有他的兩個小孩，會永遠愛著他們，「一直愛著你們到天涯海角。」

賽斯羅根（左三）與影集《片廠風雲》班底雀絲隋旺德斯（右三），以及影集的幕後製作團隊。（東方IC）

搞笑的是，演出喜劇影集《片廠風雲》賽斯羅根（Seth Rogen），贏得音樂及喜劇類最佳男主角，親自上台領獎，但是這齣影集的確有一集，就是在講金球獎頒獎典禮，當時他們甚至跑去頒獎紅毯上拍攝，誰知道拍著拍著，竟然真的得獎了！賽斯羅根都忍不住吐槽，「我們本來只是假裝人在金球獎，誰曉得居然變成真的了。我以為唯一能讓我拿到金球獎的方法，就是製作一個完整的頒獎典禮，給我自己弄個假的。」

諾亞懷利以《匹茲堡醫魂》奪下戲劇類男主角。（東方IC）

電視類的得獎名單，《混沌少年時》最風光，奪下4獎；再來是諷刺好萊塢業界的喜劇影集《片廠風雲》（The Studio）奪下2座獎（想必第二季一定會把Netflix併購華納兄弟也寫到故事裡）；以及《匹茲堡醫魂》（The Pitt）也是奪下2座獎。如果以電視台來分，Netflix共奪下7座；緊追在後是HBO與HBO Max共5座；Apple TV則有4座。

第83屆金球獎得獎名單 電視類

劇情類最佳影集

《匹茲堡醫魂》（The Pitt）

戲劇類男主角

諾亞懷利（Noah Wyle），《匹茲堡醫魂》（The Pitt）

戲劇類女主角

瑞雅希洪（Rhea Seehorn），《萬中選一》（Pluribus）

音樂及喜劇類最佳影集

《片廠風雲》（The Studio）

音樂及喜劇類最佳男主角

賽斯羅根（Seth Rogen），《片廠風雲》（The Studio）

音樂及喜劇類最佳女主角

珍史馬特（Jean smart），《天后與草莓》

音樂及喜劇類或劇情類最佳男配角

歐文庫柏（Owen Cooper），《混沌少年時》

音樂及喜劇類或劇情類最佳女配角

艾琳道荷蒂（Erin Doherty），《混沌少年時》

最佳迷你影集及電視電影

《混沌少年時》（Adolescence）

迷你影集及電視電影類最佳男主角

史蒂芬葛拉漢（Stephen Graham），《混沌少年時》

迷你影集及電視電影類最佳女主角

蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams），《死前慾望清單》（Dying for Sex）

